Laura Higuera, del Sindicato de Circulación Ferroviario, ha estado en 'TEM' para aclarar muchas cuestiones sobre el funcionamiento del trabajo de los controladores ferroviarios

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Laura Higuera, controladora ferroviaria y miembro del Sindicato de Circulación Ferroviaria, ha estado en el plató de 'Todo es mentira' y ha explicado cuáles son las funciones de un controlador ferroviario y ha subrayado que en sus jornadas laborales es habitual no tener tiempo para tomar descansos que le permitan ir al baño o que no tengan más de un auxiliar de refuerzo; una situación que espera que cambie.

Laila Jiménez le ha preguntado si, a las exigencias propias de su puesto, se suma el recibir presiones para que los trenes lleguen a su hora y es que 'La razón' ha publicado un artículo en el que se afirma que Adif "presiona a los controladores para acelerar la recuperación del tráfico ferroviario para no indemnizar los retrasos pese al riesgo de seguridad". Higuera ha comenzado diciendo que el servicio de AVE es "la joya de la corona" y que es "algo que está muy mirado".

"Es cierto que los retrasos se miran con cierta lupa, pero no lo asociaría a ninguna maniobra política", ha añadido Laura Higuera, que ha querido recordar que recientemente aumentó el número de minutos que tiene que retrasarse un tren para cobrar una indemnización: "Sí que es verdad que se nos mete, no sé si presión, pero se mira que los trenes circulen los más puntuales posible".

Para terminar su intervención, ha querido hacer una puntualización: "Pero somos conscientes de que debe primar la seguridad en todo caso".