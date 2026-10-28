Horizonte 28 OCT 2026 - 08:42h.

El programa accede en exclusiva a la declaración de Juan Jesús Vivas frente a la jueza Tardón sobre el asalto a Ceuta

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'Código 10' ha conseguido acceder en exclusiva a la declaración del presidente de Ceuta ante la jueza y en ella asegura que la ministra Robles le dijo que ''estaba dispuesta a emplear al ejército'' ante la invasión de la ciudad.

En el audio que ha conseguido, en exclusiva, el programa se puede escuchar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, relatarle a la jueza Tardón lo que estaba ocurriendo un día antes de la invasión, el día 29: ''Otra conversación importante es la que tengo con la ministra de Defensa y le digo que analice la posibilidad de que se pueda activar al ejército''.

Juan Jesús Vivas explica detalladamente lo que le contestó Margarita Robles tras su petición: ''La ministra me dijo que esto se tendría que analizar con detenimiento y en cualquier caso me manifestó que el Ministerio de Defensa estaba dispuesto a emplear al ejército en función de cómo evolucionaran los acontecimientos en las horas siguientes''.

Juan Jesús Vivas, sobre la llamada que hizo a la Moncloa antes de la crisis migratoria: "No consigo hablar con el presidente"

''El día 27, la primera llamada que hago es a Moncloa. Intento hablar con el presidente del Gobierno porque creo que el asunto tiene muchísima importancia. La alarma es de muchísima entidad y hace falta que se apliquen medidas excepcionales y extraordinarias'', comienza explicando el presidente de Ceuta.

Y explica que no consiguió su objetivo: ''No consigo hablar con el presidente del Gobierno y consigo hablar con el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno. Entonces, el director de gabinete de la Presidencia del Gobierno me dice que están en el asunto, que se trata de una crisis migratoria y que él está en contacto con los distintos ministerios competentes en la materia al objeto de atender esta contingencia''.