Código 10 28 OCT 2026 - 00:46h.

El programa accede en exclusiva a la declaración de Gonzalo Sanz frente a la jueza Tardón sobre el asalto a Ceuta y qué pasó los días previos

Todos los programas de 'Código 10' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







'Código 10' accede en exclusiva a la declaración ante la jueza Tardón de Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del exdelegado del Gobierno de Ceuta. En dicha declaración, Sanz asegura que advirtió de la gravedad de la presión migratoria antes de la entrada masiva del 30 y 31 de julio de 2026.

Gonzalo Sanz denuncia en su declaración, que las peticiones de ayuda y las advertencias trasladadas a Madrid no tuvieron la respuesta que reclamaban sobre el terreno: "Desde la Delegación del Gobierno no se paró de solicitar medidas de calada que, o no llegaron, o llegaron tarde, o llegaron con cuentagotas. Antes, durante y después".

Las declaraciones de Gonzalo Sanz sobre los días previos al asalto

También Sanz explicó que la ayuda se pidió principalmente a secretarías del Estado, como la SES, Secretaría del Estado de Seguridad, o la SEM, Secretaría del Estado de Migraciones, entre otros. "Nosotros no fuimos capaces, ni con los informes tan vehementes, de alertar de que iba a ser una auténtica hecatombe".

En esta misma declaración, Gonzalo Sanz cuenta que el día 29 de julio el delegado le mando al puerto porque "estaban llegando nadadores por todos lados": "Teníamos un auténtico caos a la hora de ir recepcionando toda esas maresma de nadadores que nos iban llegando por centenares"

Melchor León, tras las declaraciones de Gonzalo Sanz: "Han permitido que nos invadan"

Con firmeza en su declaración, Gonzalo Sanz aseguró que los informes por parte de la delegación previo al asalto "eran suficientemente contundentes para decir que nos están avisando de que vamos a tener un serio problema". También aseguró que se habló muchas veces con Aina Calvo, Secretaría de Estado, y declaró que el Ministro de Interior no estuvo presente: "Estaba con el tema de los incendio. La voz cantante la llevó Aina".

Tras conocer las declaraciones de Sanz, Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, reacciona con total indignación: "Desde el minuto uno se vio que estaban mintiendo. Me parece que es un grupo de incompetentes y no deberían seguir ni un minuto más en sus cargos personas que mienten. Han permitido que nos invada un país como Marruecos".