Manuel, amenazado de desahucio por Óscar López: "Soy pensionista y claro, ¿dónde voy? Son unos sinvergüenzas"

Código 10 21 OCT 2026 - 09:42h.

El afectado asegura a 'Código 10' que no es un okupa

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Manuel es un pensionista de 74 años que denuncia en 'Código 10' que la empresa Muface quiere echarle de su vivienda. El afectado asegura que no es un okupa y lamenta la situación en la que se encuentra.

''Imagínate, o sea, como lo estoy pensando, que me van a venir mañana, me van a tirar la puerta de abajo y me van a sacar de una orejita'', es la desesperación del jubilado de 74 años y con un 33% de discapacidad al que Muface, dependiente del Ministerio de Óscar López, quiere desahuciar de la casa donde ha vivido toda su vida.

''Esta casa era de mi madre, cuando ella murió me tuve que haber subrogado, pero yo no me subrogué. Yo tuve que llamar a ellos para decir, oye, no, a partir de ahora los recibos los pasáis al banco mío. O sea que ellos saben positivamente que ese alquiler desde el 2011 lo estoy pagando yo, no lo está pagando mi madre y ahora me vienen con estas'', explica.

Además, Javier Chicote da más datos: ''Muface tiene 204 inmuebles de los que casi 90 son viviendas que dices que hay que tasar, hay que pedir al Ministerio de Hacienda que se tasen todos esos inmuebles para venderlos. Yo entiendo que lo que quiere Muface es que esos pisos estén vacíos. ¿Qué quieren? Pues venderlos sin bicho. Y todo esto pasa por el Ministerio de Óscar López''.

Manuel explica su historia: Mi madre falleció en mayo. Me daban 15 días de plazo para que me fuera (...)'', y asegura que no ha okupado nada: ''No soy okupa en ningún momento, he pagado religiosamente mis subidas, todo. Yo soy pensionista, lógicamente, y claro, a dónde me voy y me voy a la calle. Como ellos que quieren''.