Código 10 21 OCT 2026 - 08:57h.

El empresario asegura que Leire es ''una mentirosa'

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Leire Díez ha roto su silencio en exclusiva en 'Código 10' después de 139 días sin conceder declaraciones. Lo ha hecho para hablar alto y claro sobre su implicación en la supuesta trama de las cloacas del PSOE y, además, ha cargado contra el empresario Joaquín Parra, sobre el que asegura que “está intentando salir de la causa metiendo a los demás”.

Tras sus palabras, el programa ha hablado con el empresario Joaquín Parra, que asegura haber sido utilizado por la presunta cloaca liderada por Leire Díez, e Iñaki Ainciburu, redactor de 'Código 10', explica detalladamente todo lo que ha dicho.

''Parra está calentito, calentito. Acabo de colgar justo el teléfono con él y nos dice claramente que Leire miente. Niega categóricamente todas las palabras que le ha dedicado Leire Díez esta noche y lo que sí, es que no existe o no existiría un solo juez ni dos jueces, ya que habrían sido perseguidos por esta presunta cloaca, según Joaquín Parra, abro comillas, ''existen muchas más juezas Biedmas'', comienza explicando el redactor.

Por otro lado, el empresario asegura que se siente utilizado: ''Además, asegura Joaquín Parra que fueron tanto Leire Díez como Pérez Dolset quienes se habrían acercado a Joaquín Parra para obtener información sobre él, porque recuerden que cuando forman ese grupo, Joaquín Parra tenía abiertos dos procesos judiciales en Badajoz. Finalmente, Joaquín Parra me dice además que se siente muy utilizado por esta presunta cloaca liderada por Leire Díez y que se ha sentido utilizado siendo una especie de nexo entre empresarios con causas judiciales abiertas y la presunta cloaca''.

''Me da una larga lista de nombre de empresarios, pero hace especial hincapié en Sandro Rosell, que recordemos fue el presidente del Fútbol Club Barcelona. Ingresó en prisión durante 2 años y finalmente fue liberado. Son, como les digo, las palabras de Joaquín Parra, que está viendo este programa, que está calentito y que dice que Leire es una mentirosa'', añade, sobre las palabras del empresario.

Leire Díez, contra Joaquín Parra: “Está intentando salir de la causa metiéndonos a los demás”

En su entrevista en exclusiva para ‘Código 10’, Leire Díez ha cargado contra el empresario Joaquín Parra, sobre el que asegura que “está intentando salir de la causa metiendo a los demás”. También ha contado que fue él quien le presentó a Luis Saénz de Tejada.