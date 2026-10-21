Código 10 21 OCT 2026 - 01:07h.

Nacho Abad analiza las pruebas que demostrarían que el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada no siguió a Biedma el día que testificó

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Cinco días después de testificar frente a la Audiencia Nacional, la jueza Beatriz Biedma denunció a Luis Sáenz de Tejada por un supuesto nuevo seguimiento el día de su declaración. Biedma, que denunció acoso y que las cloacas del PSOE quisieron "quitársela de medio", aseguró que el exmagistrado se puso en paralelo en su coche cuando viajaba junto a sus dos hijas.

Sobre esta cuestión, se ha posicionado durante su entrevista en 'Código 10' Leire Díez: "Empiezo a ver dosis de fantasía. Quien ha redactado este guion se le ha ido de las manos. Si yo me entero que un coche se ha puesto en paralelo al mío viniendo del aeropuerto y mi hija me dice que ha visto a Luis Sáenz, lo primero que hago es ir a comisaría, no espero cinco días".

"Esto es muy raro, que se asegure que se le ha visto cuando estaba a 450 kilómetros geolocalizado... Tendría que haber pasado que supiera que vuelo cogía, cuándo aterrizaba, que estuviese preparado para coger un coche blanco, que no es el color de su coche, y ponerse en paralelo para que su hija lo viera. La historia es muy fantasiosa", ha señalado

Las pruebas que desvinculan a Sáenz del seguimiento a Biedma en un coche blanco

La exmilitante del PSOE se ha mostrado molesta porque Beatriz Biedma, volviese a mencionarla en su denuncia y carga contra ella por sus acusaciones: "¿En qué quedamos? ¿Me conoces o no me conoces? Esta señora es jueza, tiene que tener algo más que un instinto para acusar de según que circunstancias. Ella no ha hecho esto sin saber qué hacía. Por lo tanto, no me queda otra cosa que pensar que ha mentido deliberadamente".

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Por su parte, Nacho Abad ha mostrado en el programa las pruebas que desvinculan a Sáenz de Tejada de seguir a la jueza Beatriz Biedma con un coche blanco, se trata de los datos de su geolocalización, los cuales le sitúan a cientos de kilómetros del lugar de los hechos: "Que llegase a esa hora, es imposible. La única posibilidad que hay es que la hija de la jueza Biedma se equivocase al identificar al coche".