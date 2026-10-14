La jueza Biedma declara que la UCO recibió presiones para controlar la investigación contra David Sánchez

Código 10 14 OCT 2026 - 09:41h.

En exclusiva, 'Código 10' accede a lo audios de la declaración de la jueza Beatriz Biedma ante la Audiencia Nacional

Todos los programas de 'Código 10' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







'Código 10' ha conseguido acceder, en exclusiva, a los audios de la declaración de la jueza Beatriz Biedma ante la Audiencia Nacional. En ellos, Biedma asegura que la cúpula de la Guardia Civil habría presionado a los investigadores en la investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez y Nacho Abad, nada mñas conocer la información no puede creérselo: ''Eso es la bomba''

La jueza Beatriz Biedma revela que la Unidad Central Operativa (UCO) sufrió presiones internas orquestadas desde la cúpula de la Guardia Civil durante la investigación judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según la magistrada, estas presiones buscaban conocer la identidad de los agentes investigadores.

Las diligencias se abrieron en mayo de 2024 a raíz de presuntas irregularidades relacionadas con el hermano del presidente, David Sánchez, y llevaron a la UCO a solicitar documentación a la Diputación de Badajoz. Durante la investigación, los agentes intervinieron correos electrónicos, entre ellos uno perteneciente a Begoña Gómez, de quien se descubrió que utilizaba una cuenta oficial de Presidencia del Gobierno sin ostentar ningún cargo en La Moncloa. La revelación de este hallazgo desencadenó una filtración mediática que, según la jueza, fue el detonante de las presiones.

Además, al parecer, fue a raíz de esa filtración, se abrieron expedientes reservados contra agentes de la UCO y se intensificaron las gestiones para identificarlos. La jueza apunta que estas acciones coincidieron con el nombramiento de Mercedes González como directora de la Guardia Civil en septiembre de 2024, y con las visitas de Leire Díez tanto a la cúpula de la institución como a altos cargos de la Fiscalía General del Estado.