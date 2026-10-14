Código 10 14 OCT 2026 - 02:06h.

Juan José Collado, abogado del clan familiar de los Rocho, insiste en que Sáenz de Tejada contactó con Cintia para "eliminar" a Biedma

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En directo en ‘Código 10’, Luis Sáenz de Tejada y Juan José Collado, abogado del clan familiar de los Rocho, protagonizan un tensísimo momento en el programa. Según Collado, Sáenz de Tejada contactó con Cintia Rocho para, presuntamente, “quitar del medio” a la jueza Biedma. Una afirmación que ha provocado la indignación del magistrado, quien ha amenazado con "ponerle una querella".

Durante su intervención en el programa, Collado ha afirmado tajante que tuvo una reunión en 2024 con Tejada en la que, según su versión, se habló de Beatriz Biedma: "El motivo era hablar de mi cliente, pero la reunión coge otra derivada y se habla de presentar querellas para paralizar juzgados de Badajoz". También ha asegurado que él mismo alertó a la jueza de los presuntos seguimientos y de que Tejada tenía intención de "hacerle daño"

El tenso momento entre Luis Sáenz de Tejada y Juan José Collado

Del mismo modo, el abogado Collado ha insistido en que "Tejada sí mantuvo contacto con Cintia Rocho": "El señor Tejada miente, sí ha tenido contacto con Cintia. No sé por qué lo niega si hay pruebas, está acreditado". Al escuchar estas palabras, Luis Sáenz de Tejada ha tomado la palabra muy indignado y ha anunciado que tomará medidas legales contra él.

"Que esté diciendo esto es una auténtica barbaridad. Está mintiendo e igual que su cliente va a tener la querella pertinente. Si hay pruebas que lo saque", han respondido Tejada. No obstante, el abogado se ha mantenido firme en sus declaraciones al contar por qué vio tanto riesgo: "Se dijo que había que eliminarla, no es algo que hay que dejar pasar". "Ella me agradeció que fuese a comentárselo y se lo pusiese en conocimiento", ha añadido.