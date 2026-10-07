Código 10 Madrid, 07 OCT 2026 - 02:59h.

Además, el magistrado Portillo explica si podrían posponerse las causas judiciales que afectan al PSOE

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Desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, el equipo de 'Código 10' se ha estado haciendo una pregunta: ¿Lo hace por la vivienda o es mero cálculo electoral? David Aleman se levanta de la mesa para exponer los motivos que podrían estar detrás de esta anticipación de las elecciones.

Los motivos que podrían haber ocasionado el anticipo electoral

Aunque las causas judiciales abiertas que salpican a Pedro Sánchez y al PSOE no se paralizan por el adelanto electoral, lo cierto es que "las decisiones más importantes pueden posponerse y los escenarios a los que se enfrenta son bien distintos", señala el copresentador.

Para que se entienda mejor, pone un ejemplo: "No es lo mismo ir a las elecciones con los dos tranquilamente votando que con Begoña sentada en el banquillo".

También "podría ser el último capotazo de Sánchez a su gran amigo y referente José Luis Rodríguez Zapatero" dado que el 30 de noviembre declaran ante el juez las hijas del expresidente del Gobierno.

En cuanto a las cloacas del PSOE, no existe fecha para el juicio. Sin embargo, "no es lo mismo ir a las elecciones con una investigación abierta o con varios dirigentes socialistas condenados por organización criminal", señala.

Aún teniendo en cuenta todas estas cuestiones, la causa más importante para David Aleman es la posible imputación del PSOE por financiación irregular: "Es una decisión que quedaría pospuesta hasta después de las elecciones".

Portillo, sobre las posposición de causas judiciales: "Es posible aunque también puede que no"

David Aleman le pregunta al magistrado si es posible que se pospongan estas causas judiciales hasta después de las elecciones, a lo que él responde: "Es posible aunque también puede que no. No existe ninguna obligación legal ni de paralizar las investigaciones y tampoco de posponer ningún tipo de decisión".

Y es que se trata de "una decisión propia y personal" por parte del juez que esté llevando la instrucción. "Es arriesgado mirar por el espejo retrovisor mientras se investiga cuáles son las repercusiones políticas o electorales de las decisiones a las que lleva el procedimiento por su propio 'timming'", añade.