Código 10 Madrid, 07 OCT 2026 - 02:14h.

Pablo Fernández reacciona a las declaraciones del multipropietario, produciéndose un intenso debate

Si no has podido ver 'Código 10', no te preocupes: vuelve a ver cualquier programa completo en Mediaset Infinity

Compartir







Ante la posibilidad de que el Gobierno finalmente apruebe los dos decretos de vivienda en la Diputación Permanente, 'Código 10' conecta con Pascual Ariño, multipropietario, para saber cuál es su opinión sobre los mismos y también sobre la medida de "expropiar el uso" que apunta Pablo Fernández en la mesa.

Las consecuencias de los decretos

"Me parece una salvajada y lo que van a conseguir es que todavía empeore mucho más", es su primera reacción. Y es que, asegura, los multipropietarios están siendo amenazados con "manifestaciones y limitaciones" pero, advierte: "Si lo que buscan es eso, van a ver que lo que van a encontrar es que la gente no va a alquilar sus casas".

"Los propietarios van a darle al botón de desactivar el anuncio y se acaban las viviendas", añade. Los seguros de impago no son una solución para los mismo puesto que "como se ponga esta ley, veremos a ver si pueden cubrir".

Su criterio de selección cambiaría y elegiría "al más solvente con muy buena nómina y contrato fijo". "Si me protegiesen, alquilaba a una persona que viene en patera. Como no me protegen voy a ser muy exigente y alquilar solamente a gente que tenga nóminas muy altas. Esta ley le perjudica a gente vulnerable", informa. Para explicarlo, decide poner un ejemplo real para dejar claro por qué "cuanto más riesgo hay que cobrar más".

Su intenso debate con Pablo Fernández

Es Pablo Fernández en esta entrevista quien pone en duda cómo es posible que haya conseguido 17 viviendas, originándose así un enfrentamiento en el programa.

"En el sofá seguro que no", le responde tajante Pascual Ariño para mostrarle todas las escrituras. "Estas personas compran casas para especular", indica el colaborador antes de entrar en un debate con Carlos Cuesta.

Por último, el multipropietario le explica que los inversores suelen "comprar casas que son pocilgas" para arreglarlas, dando trabajo a "reformistas, albañiles, pintores", "pagando una salvajada de impuestos" para finalmente ponerla en el mercado para vender o alquiler. "Si ganamos dinero es porque la ponemos a un precio de mercado. Lo que hace falta para que yo tenga un precio más bajo es tener competencia", concluye

El tenso encontronazo de una acampada con Carlos Cuesta

El equipo de 'Código 10' conecta con Beatriz Payo, cuya solución para la crisis de la vivienda es expropiar a los fondos buitres las viviendas, para saber cuál es su opinión sobre los contratos del Gobierno vinculados con los mismos.

Más tarde tiene un encontronazo con Carlos Cuesta al reprocharle que no se encuentre en ese momento en la acampada y rebatirle sus argumentos: "Habéis implantado el modelo de acampado fijo-discontinuo".