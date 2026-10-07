Código 10 Madrid, 07 OCT 2026 - 00:21h.

Empresas, vinculación e importe de las adjudicaciones: todos los detalles de los contratos del Gobierno vinculados a fondos buitre

Vuelve a ver los programas completos de 'Código 10', en Mediaset Infinity

Compartir







El equipo de 'Código 10' tiene en su poder unos papeles donde "se demuestra todo lo contrario a lo que el Gobierno está predicando" en materia de vivienda, señala Nacho Abad.

Y es que el Gobierno se ha postulado en numerosas ocasiones en contra de los fondos buitre pero, "ese discurso se cae completamente con esto que tenemos aquí", añade David Aleman.

El programa tiene en su poder "la prueba documental de la hipocresía", comenta el copresentador. Son los contratos que demostrarían que "por detrás hacen un negocio redondo con ellos", explica.

Para entenderlo hay que conocer qué es la Sareb: un organismo público propietario de miles de viviendas que, según el Gobierno, deben ser destinadas a alquileres asequibles. "¿Saben qué dos empresas se van a hacer cargo de la gestión de estas viviendas públicos? Lo vamos a ver", señalan.

Los contratos vinculados con fondos buitre

La primera adjudicación de 52 millones de euros va a Aliseda, servicios de gestión inmobiliaria y propiedad del fondo de inversión estadounidense Blackstone, la cual entró en vigor el 1 de septiembre de 2026 y lo seguirá estando hasta el 2028, con posibilidad de prórrogarse hasta dos años más. "Es uno de los fondos más criticados por el Gobierno por supuestamente especular con viviendas de diversa procedencia", señala Nacho Abad.

La segunda empresa "agraciada" es Servihabitat que, a diferencia del anterior, el contrato no está firmado aunque sí adjudicado. De esta manera se beneficiaría de 63 millones de euros.

En esta ocasión, también pertenece a otro fondo buitre internacional: Pollen Street Capital. "Nuevamente hipocresía", afirma el presentador antes de informar del importe total de estas dos adjudicaciones: 115 millones de euros.

Susana Díaz: "No me lo esperaba"

Esa es la reacción de Susana Díaz al conocer esta información y la cual puedes ver en el video principal. "Lo que he visto es que es una parte de las viviendas de la Sareb y que les es más difícil poder ponerlas en condiciones óptimas en el mercado", señala.

Sin embargo, puntualiza: "Es algo que tiene que reflexionar el Gobierno y que yo no vería mal que dieran marcha atrás, al revés, lo vería bien".