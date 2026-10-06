Código 10 Madrid, 06 OCT 2026 - 23:47h.

Ana Vázquez reacciona al apoyo de las mujeres ceutíes que fueron invitadas al programa del martes pasado

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Presentes en el plató de 'Código 10' se encuentran Ana Vázquez y Susana Díaz. La diputada del PP reaparece en el programa después de una semana de tranquilidad "con muchas ganas de trabajar", confiesa.

Y es que, en este tiempo, tuvo que "prácticamente olvidar" las redes. Además, en la calle ha vivido "también algún episodio desagradable". Pero, ¿cuál es la situación actual de su expediente sancionador?

La situación actual sobre su expediente sancionador

La colaboradora asegura que ha presentado las alegaciones correspondientes dado que en el día de la polémica no se le permitió. Sin embargo, "ya está el procedimiento caducado porque ha finalizado la legislatura", señala.

Aún así, informa: "He presentado esas alegaciones una vez que conocí los informes y vi todas las mentiras que se montaron ese día. Son partes médicos y solo hay una denuncia de una asesora del PSOE, qué casualidad".

Según afirma, se las llevó al despacho de la presidenta este martes "como señal para limpiar, obviamente, mi honor y mi imagen".

La reacción de Ana Vázquez a su apoyo en Ceuta

Con la camiseta que le regalaron las mujeres de Ceuta puesta por una promesa que les hizo, Ana Vázquez confiesa que ha recibido tanto su apoyo como el de todos sus compañeros. "Gente de otros partidos también", señala.

Es en ese momento cuando David Aleman pone unas imágenes del programa anterior donde las invitadas ceutíes le agradecían su gesto a la diputada popular.

"No había visto el programa. Sé que me llegaron ese día muchísimos mensajes a la noche, como comprenderéis esos días desconecté de la tele y de todo, y esto pues me animó, lógicamente, a estar hoy de nuevo, a recobrar la normalidad", reacciona Ana Vázquez.