Código 10 Madrid, 07 OCT 2026 - 01:21h.

Descubre cuáles son los nombres de los 48 diputados socialistas que son multipropietarios

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Nacho Abad se levanta de la mesa de 'Código 10' para "retratar a la gente" y exponer el número de propiedades con las que cuentan los socialistas.

El número de viviendas que tiene la bancada socialista

El primero en nombrar por el presentador es Pedro Sánchez, quien cuenta con dos viviendas y dos plazas de garaje, de los cuales adquiere 12.000 euros en alquileres. Mientras, su mujer Begoña Gómez, tiene cuatro viviendas, ascendiendo su patrimonio en común a ocho propiedades.

La ministra de Vivienda, por su parte, cuenta con tres casas, dos plazas de garajes y tres trasteros siguiendo su última declaración de bienes. Luis Planas, ministro de Agricultura, tiene en su poder tres viviendas en Andalucía, dos plazas de garaje, un apartamento en Madrid y uno en Marruecos.

Óscar Puente, ministro de Transportes, cuenta con cuatro casas y dos plazas de garaje, mientras que Félix Bolaños tiene otras cuatro.

Además, Nacho Abad expone una imagen de la bancada socialista en el Congreso de los Diputados para exponer la cantidad de diputados que tienen, al menos, dos pisos: 48 de ellos, es decir, el 40%.

Los representados con naranja, que son 10, tienen tres, entre los que se encuentran Montse Mínguez y Patxi López. Los pintados de azul, ocho de ellos, tienen cuatro.

Sin embargo, "lo más escandaloso" es María Luz Martínez, con cinco pisos. Pepe Mercadal, con seis y Diego Taibo, con nueve. Por último, destaca a la diputada María Mercè Perea, con 13 viviendas en propiedad.

La incongruencia del Gobierno con los fondos buitres

Tras echar un vistazo a la hemeroteca puesto que Pedro Sánchez se reunió años atrás en varias ocasiones con fondos buitre para atraer inversión a España, ‘Código 10’ recopila socialistas que actualmente están vinculados con el lobby del alquiler