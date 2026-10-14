Código 10 14 OCT 2026 - 00:33h.

Luis Saénz de Tejada responde tras ser señalado por haber dado la orden al clan Rocho de "quitar de en medio" a la jueza Biedma

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En exclusiva, 'Código 10' accede a lo audios de la declaración de la jueza Beatriz Biedma ante la Audiencia Nacional, donde que aseguró haber sentido "angustia" y seguimientos por parte de las cloacas del PSOE. Además, Biedma señaló de manera directa a Luis Saénz de Tejada, sobre el que declaró que se habría reunido con el clan familiar de los Rocho para "quitarla de en medio".

El caso del hermano de Pedro Sánchez, supuso para la jueza Biedma un antes y después en su carrera que, incluso, le pudo costar la vida. Así mismo lo afirmó ella en su declaración: "Siempre he notado durante la causa, no se quién. Sé que han preguntado por mí en sitios. He llegado al colegio a recoger a mi hija y me han dicho: "Acaba de estar aquí tu hermano y ha preguntado por ti". Yo no tengo hermano. Han estado preguntando en mi entorno familiar. Yo no tengo protección ninguna, hacerme algo es muy fácil".

Sobre el magistrado Saénz de Tejada declaró lo siguiente: "Vino a mi despacho Juan José Collado Barriga y me dijo: "He tenido conocimiento de que este señor contactó con Cintia porque yo incluso he estado en una reunión con este señor". "Me confirmaron que había hablado con ella primero para ponerme querellas y después para directamente quitarme de en medio".

Luis Saénz de Tejada responde tras la acusación de la jueza Biedma

En directo, el programa conecta con el magistrado Luis Saénz de Tejada tras ser señalado por haber dado la instrucción al clan de los Rocho para "liquidar a la jueza": "Si ve el informe de la Guardia Civil no pone nada de eso. La denuncia aún no la he visto, pero yo creo que sobra. Si un señor abogado dice eso habrá que probarlo."

También ha declarado con firmeza: "Repruebo si alguien ha hecho cualquier cosa de las que están diciendo contra esta señora. Por otro lado, mantengo todas las denuncias que he planteado contra ella". Respecto al juez Collado, que es quien lo acusó frente a la jueza Biedma, ha dicho: "Si ha declarado eso, tomaré las acciones legales oportunas".