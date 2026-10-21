Código 10 21 OCT 2026 - 00:06h.

La exmilitante del 'PSOE' reaparece tras 139 días para aclarar el caso de la jueza Biedma y su implicación en los supuestos seguimientos

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En exclusiva en 'Código 10', Leire Díez rompe su silencio tras 139 días sin conceder declaraciones para pronunciarse sobre su implicación en las maniobras contra la jueza Biedma y las investigaciones de la UCO sobre una supuesta trama para obtener información comprometedora de agentes y miembros de la Justicia: "Se han contado muchas mentiras y es hora de contar la verdad", declara la conocida como 'fontanera del PSOE'.

En primer lugar, la exmilitante del PSOE cuenta el motivo que le ha llevado a pronunciarse: "Había decidido no hablar, pero este sainete ha desbordado toda la capacidad imaginativa. Todo se desmonta con la verdad y por eso he decidido hablar". Contundente, Leire niega que alguien del Partido Socialista le haya encargado a Sáenz de Tejada quitar del medio a la Jueza Biedma:

"No ¿Qué guión de película es este? Ya vale de batallas, esto ya son acusaciones que exceden y por ahí no voy a pasar". Asimismo, asegura que el informe de la UCO que ha dado lugar a esta trama está lleno de "afirmaciones falsas". "Hemos llegado al punto de que alguien se ha inventado que había una trama para acabar con la juez Biedma. ¿Qué locura es esta?", añade.

Leire Díaz explica por qué se reunió con Sáenz de Tejada

Sobre el magistrado Luis Saénz de Tejada, Leire Díez aclara la razón por la que se reunió con él: "Me reúno con él para que me cuente lo que tenía que contarme. ¿Para qué nos reunimos los periodistas con la gente? Para que nos cuenten cosas". Sobre por qué quería información de la jueza Biedma, afirma:

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"Es una de las cosas que no recoge bien la UCO. Quien nos propone conocer a Saénz de Tejada es el juez Joaquín Parra. Nos querían dar información de lo que sucedía a nivel judicial en Badajoz, de quien más me hablaron en un principio no fue de la jueza Biedma".

Contundente, Leire ha condenado que, el seguimiento a las hijas de Biedma del que la acusan, y del que niega ser partícipe, le parece totalmente condenable: "Me parece despreciable. No lo he apoyado en la vida. Si todo eso ha sucedido, mi más rotunda condenada".

Leire aclara las anotaciones de su agenda

También Leire Díez aclara las anotaciones de su agenda y si se refería a la jueza Biedma y Cintia Rocho: "Cuidado con considerar las agendas como el as de guía que nos guía a todos, porque en esa agenda había más cosas. Como periodista he apuntado muchas cosas y eso no significa absolutamente nada".