Código 10 14 OCT 2026 - 10:32h.

El programa habla en directo con los vecinos tras la visita de Felipe VI y Letizia

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La visita de los Reyes a Ceuta dejó imágenes que mostraban la ilusión de los ciudadanos, pero también escondió la otra cara de la ciudad: no se mostró la realidad a la que se han acostumbrado los ceutíes durante estos meses, es decir, cientos de inmigrantes hacinados en asentamientos ilegales, barriadas tomadas al anochecer y una población que teme que, tras el paso de la comitiva real, todo vuelva exactamente al punto de partida.

Los Reyes de España fueron recibidos con víctores y emoción, sin embargo, 'Código 10' entrevista en directo a algunos vecinos que denuncian abiertamente que la realidad que contemplaron los monarcas no se corresponde con lo que viven: ''Mañana volvemos otra vez a la triste realidad. Nuestras calles van a seguir abarrotadas de invasores, nuestras barriadas y montes con lo mismo. Hoy ha sido un día bonito porque ha venido su majestad a dar un golpe en la mesa, para decir que Ceuta es España''.

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Y es que a pocos metros del recorrido oficial, cerca de 2.000 migrantes vivían en condiciones de extrema precariedad: sin control sanitario, con basura acumulada y sin ninguna infraestructura básica. Estas zonas, cuyos habitantes fueron instados a permanecer allí durante la visita, quedaron al margen del itinerario real.

''El discurso que ha dado el rey ha sido mucho más contundente que todo lo que lleva en estos dos meses el presidente del Gobierno, para algo nos sirve'', añade la vecina, y continúa: ''Creo que la contundencia del rey está ahí (...) No ha venido antes porque no le han dejado''.

Además, una vecina del barrio de los Rosales describió la situación con crudeza: "Por las tardes no puedo salir ni con mi perra a andar. Pasa que como viene el rey está todo limpito, no sé dónde lo han metido. Cuando se vaya el rey, aquí esto va a ser igual".