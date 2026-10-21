Código 10 21 OCT 2026 - 10:10h.

Ambos se han reprochado sus palabras y han protagonizado un tenso momento en directo

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Un nuevo escándalo ha salpicado al PSOE durante los últimos días, y es que, Joaquín Martínez Salmerón es miembro de la Diputación Permanente del PSOE, pero también es artífice de 73 desahucios en favor de fondos buitre, algo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Para hablar sobre lo ocurrido, 'Código 10' ha conectado en directo con Beatriz Payo, acampada en la Puerta del Sol, que da su opinión y explica que no le parece coherente ser socialista y desahuciar a gente: ''No me parece coherente. También el Partido Socialista lleva sin ser socialista ya mucho, mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que desde el movimiento de vivienda, desde el sindicato de inquilinas, lo llevamos denunciando muchísimo, muchísimo tiempo. El PSOE no es un partido que vaya a gobernar por los intereses de la gente trabajadora que necesitamos acceder a una vivienda. Sabemos que van a gobernar para favorecer a los rentistas, a los fondos buitres, lo llevamos viviendo todo este tiempo, ¿no?''.

''La vivienda la vamos a luchar nosotras desde la calle hacia esa huelga general y vamos a luchar para sacarla del mercado, pero eso no va a depender del PSOE. También os digo una cosa, el PSOE no va a gobernar para solucionar la crisis de la vivienda, pero el PP mucho menos y Vox muchísimo menos, porque también aquí el partido a que más rentistas tiene en sus filas es el Partido Popular. Entonces tampoco nos hagamos trampas al solitario. Aquí lo que hace falta es movilización popular, es poder en las calles, es construir esa convocatoria de huelga general y construir nuevas opciones políticas, nuevas izquierdas que sean lo suficientemente valientes como para sacar la vivienda del mercado'', añade Beatriz.

Tras sus palabras, Carlos Cuesta no ha querido quedarse callado y ha respondido a Beatriz: ''Tú hablas de incoherencias, estás diciendo que si el PP lleva no sé qué, es que el PP no defiende la expropiación, por tanto, el PP claro que puede tener a gente que alquile las viviendas, pero es que perdóname que te lo vuelva a decir Beatriz, pero es que leo ahí acampada Puerta del Sol y te vuelvo a ver en tu casa. Es que para hablar de incoherencia a lo mejor tienes que ir a la acampada, digo, no sé, se me ocurre, deben ser cosas mías''.

''No te preocupes que yo estoy en la acampada mucho tiempo, pero es que ahora ya estamos también en los comités de construcción de la huelga y eso lo estamos haciendo en todos los barrios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo. Vamos y volvemos, nos turnamos'', le explica a Carlos Cuesta la entrevistada.