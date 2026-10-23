Víctor Ábalos ha salido en defensa de su padre tras las palabras que le dedicó Pedro Sánchez en su última entrevista en televisión

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Pedro Sánchez comentó en su última entrevista en televisión el error que había sido confiar en José Luis Ábalos: "Crees conocer a la gente y, de repente, se desvela una cara en determinados colaboradores que te quedas helado". Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para pronunciarse sobre estas declaraciones.

"Nadie puede olvidar el pasado, nadie puede renunciar a ello y más en política porque eso deja huella", ha comenzado diciendo el empresario, que se ha mostrado visiblemente molesto por las declaraciones del presidente del gobierno sobre José Luis Ábalos: "No sé a qué viene sacar a mi padre en este momento, cada uno sabrá por qué".

Víctor Ábalos ha continuado diciendo que también está molesto con el PP por haber utilizado la imagen de su padre para hacer una parodia empleando la IA y ha pedido que "piensen en las familias", alegando que su padre tiene un hijo menor de edad y nietos: "Eso les habrá llegado a su móvil". Ha estallado diciendo que es "basura" hacer ese tipo de parodias y que se está planeando denunciar: "Y mi padre encerrado en la cárcel sin poder defenderse".

Tras su estallido, ha vuelto a analizar las declaraciones de Sánchez sobre su padre y el motivo por el que ha hablado ahora de él. "Pedro Sánchez le debe mucho a mi padre, entonces esto lo hace porque su gestión ha quedado opacada", ha comentado Víctor Ábalos, que está convencido de que el nombre de su padre seguirá saliendo a relucir en entrevistas durante la campaña electoral "por unos y por otros".