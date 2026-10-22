El secretario general de PP de Madrid, Alfonso Serrano, se pronuncia en 'Todo es mentira' tras llamar "verdulera" a Manuela Bergerot

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El secretario general de PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha protagonizado un polémico momento durante la sesión en la Asamblea de Madrid. Tras la intervención de Isabel Díaz Ayuso, se ha caldeado el ambiente entre las bancadas de PSOE y Más Madrid. Ha sido entonces cuando Serrano ha dicho a la diputada Manuela Bergerot: "Cállese, verdulera"

En sus redes sociales, el propio Alfonso Serrano ha confirmado que sus palabras iban dirigidas a la diputada de Más Madrid y hecho una aclaración: "Y todo ello con máximo respeto a a quienes trabajan en el sector de verduras, frutas y hortalizas que son más educados que Bergerot".

Esta tarde, el del PP ha conectado en directo en ‘Todo es mentira’ para pronunciarse sobre esta controversia: "Yo siempre doy la cara", le ha dicho al presentador, aclarando que no se ha negado ha entrar en el programa. "Durante una sesión de control, los grupos suelen interrumpir, lo hacemos todos. Lo que veo permanentemente es que cuando la presidenta contesta, la señora Manuela Bergerot se pasa el rato interrumpiendo y gritándola", ha explicado Serrano.

Las palabras de Risto Mejide a Alfonso Serrano por su "verdulera" a Bergerot

Según ha explicado Alfonso Serrano, Manuela Bergerot interrumpe siempre a Ayuso y ellos "le piden de buenas maneras que se calle": "A la quinta o sexta vez que sigue increpando a la presidenta, efectivamente le digo eso. Podrá gustar más o menos, pero creo que, cuando se está llamando asesina a la presidenta, que yo llame verdulera a una persona que está siendo un maleducado es lo mínimo".

Una explicación que Risto Mejide no ha compartido en absoluto: "El hecho de que te insulten, no te legitima para insultar de vuelta, sobre todo en una sede parlamentaria. No estáis en una tasca de bar". Tajante, el presentador ha reprendido la actitud de Serrano: "Este nivel de debate degrada la representatividad ciudadana".

"No se puede equiparar a quien se agrede y se defiende. Podré equivocarme, pero hasta aquí. Cuando alguien me agrede o agrede a mi partido, yo respondo", ha replicado entonces el del PP, a lo que Risto Mejide le ha respondido: "Tu respuesta no se corresponde ni con el lugar con el que estabas ni con tu cargo ni con tu inteligencia. Lo que espero de ti es que hagas honor a tu cargo y el lugar en el que estás. Si pensamos de verdad en los ciudadanos, deberíamos empezar a cuidar eso.

También le ha lanzado una petición de cara a la campaña de las elecciones del 29-N: "Te ruego que tengáis un poco más de respeto por el rival, porque eso si no degrada todo el discurso político. Te lo pido como votante".