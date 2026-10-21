La portavoz de BNG defiende la protesta contra Vox en A coruña y denuncia la "violencia policial": "La carga fue totalmente desproporcionada"

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La visita de Abascal a A Coruña este martes, 21 de octubre, ha terminado en extrema tensión y con varios heridos y agentes lesionados debido a la manifestación antifascista contra el acto de Vox que convocó el político en la ciudad. En 'Todo es mentira', Avia Veira, portavoz del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), defiende la manifestación y carga contra la "violencia policial".

"Siento un orgullo profundo por esa gente que va a decirle a Vox que no tiene cabida en Galicia. Esa era la razón de ser de la concentración", señala Avia Veira, que insiste en que la manifestación era "pacífica": "Lo que había era, fundamentalmente, chavales de instituto, la media era de 20 años. Era gente joven protestando por esa presencia de Abascal". "Es perfectamente legítimo porque consideramos que promueven el odio, homofobia y racismo", añade.

El encontronazo de Risto Mejide y Avia Veira

Las palabras de Avia Veira, defendiendo la manifestación, no han terminado de convencer a Risto Mejide: "Todo esto tendría sentido, si no hubiésemos visto las piedras volando, poniendo en peligro la vida de los agentes y mucha más gente". A lo que la portavoz del BNG ha respondido: "Estábamos muy distanciados y tranquilos. La manifestación era tranquila y siento un orgullo profundo".

A quienes si ha culpabilizado Veira de la violencia ha sido a la Policía: "La carga fue totalmente desproporcionada, nos tiraron gas lacrimógeno y, a continuación, cargaron contra la gente. Nos tenían absolutamente rodeados por todas partes".

Ante las declaraciones de la portavoz del BNG, Risto Mejide ha señalado: "Estás negando lo que hemos visto todos. Le ruego que no nos trate como idiotas, hemos visto esos adoquines volando, es decir, cosas que no hace la gente pacífica". Asimismo, el presentador ha querido saber si Veira condenaba la violencia. "No era el objeto de la manifestación. La actuación ha sido totalmente desproporcionada", ha contestado ella, lo que provocando la total indignación del presentador.

"Le he preguntado seis veces si condena la violencia y se niega a condenarla. No tengo nada más que hablar con usted. Aquí se acaba la entrevista, aquí gente que no condena la entrevista no me interesa. Estamos en una democracia y hay una serie de reglas que tenemos que respetar todos. Una de ellas, que el uso de la fuerza está solo legitimado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si usted no condena esos actos, está justificando a los violentos", ha dicho Risto Mejide, quien tras ver que Avia Veira no cedía ha cortado la conexión en directo.