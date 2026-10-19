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Jaime de los Santos, diputado del PP, ha hablado en 'Todo es mentira' sobre algunos de los aspectos de campaña electoral más importantes que hay en estos momentos encima de la mesa con el 29-N en el horizonte y, de paso, cargando contra Pedro Sánchez y su gestión al frente del Gobierno en estos ocho años que ha estado en el Gobierno de España.

El diputado del Partido Popular ha señalado en el plató del programa de Cuatro que, en cuanto a la vivienda, lo más importante es que se construya vivienda y que la oferta y la demanda se regulen, además de que bajen los precios del alquiler y de la compraventa: "Pedro Sánchez, en ocho años y medio no ha hecho ni una sola vivienda".

Jaime de los Santos, tajante con Pedro Sánchez

Sobre el acto que ha presentado Alberto Núñez Feijóo del Contrato con España, Jaime de los Santos opina que "hasta que Pedro Sánchez llegó, la palabra de un presidente del Gobierno era de fiar y un programa electoral se diseñaba para ser cumplido".

"La realidad es que con Pedro Sánchez ni siquiera hemos tenido presupuestos. No ha sido capaz en los últimos cuatro años de convocar un debate sobre el Estado de la Nación", asegura Jaime de los Santos.

"Había que firmar un contrato, aunque sea de forma metafórica, para recuperar algunas de las cuestiones que eran básicas en democracia, que todos los presidentes del Gobierno habían ido llevando a buen puerto de mejor o peor manera y que con Pedro Sánchez ha saltado por los aires", ha añadido Jaime de los Santos.