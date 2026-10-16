Pedro Sánchez ha comparecido desde Bruselas y se ha pronunciado sobre la dimisión de Montse Mínguez, portavoz del PSOE

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Esta semana, el periodista de investigación Javier Chicote publicaba que Sergi Vélez, la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, posee decenas de pisos en alquiler de los que ha desahuciado a inquilinos. Esta tarde del viernes 16 de octubre Mínguez ha anunciado su dimisión y en 'Todo es mentira' se han emitido las declaraciones que Pedro Sánchez ha hecho sobre el tema desde Bruselas.

El presidente del gobierno ha comparecido ante los medios tras su participación en el Consejo Europeo y se ha pronunciado sobre la dimisión de Mínguez, revelando que su portavoz ha alegado "razones personales" para dar un paso atrás y dejar la política: "Yo no puedo más que respetarla, pero también lamentarlo porque perdemos a una gran compañera y un gran activo del partido".

"Yo le dije que no lo hiciera porque creo que es una extraordinaria portavoz, es una inmensa política, pero el nivel de dureza y de agresividad y de odio que muchas veces no solo sufren aquellas personas que están en política, sino también sus seres queridos, es algunas veces irreparable", ha comentado Sánchez, que ha reiterado en varias ocasiones que lamenta profundamente la decisión de Mínguez de dejar la política.

La opinión de Javier Chicote

Tras conocerse la noticia, Javier Chicote ha entrado en directo para hacer una primera valoración: "Yo he dicho varias veces estos días que tenía que elegir entre el cargo y el novio y ha elegido el novio, y yo creo que le honra".

El periodista ha añadido que está convencido de que esta era la única opción porque, en su opinión, ser portavoz del PSOE "es un cargo de demasiada responsabilidad como para simultanearlo con semejante contradicción": "Era lo normal, era lo lógico y yo no contemplaba otra cosa".