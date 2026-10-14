La hermana de la expresidenta de Adif defiende la inocencia de Isabel Pardo de Vera, imputada por presunto tráfico de influencias

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Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, fue imputada en julio de 2025 por la Audiencia Nacional en la causa que investiga la presunta trama de corrupción en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos por su presunta participación en contrataciones irregulares. En el plató de 'Todo es mentira', Ana Pardo de Vera se pronuncia sobre esta cuestión y defiende la inocencia de su hermana.

La expresidenta de Adif ha regresado al foco mediático tras conceder dos entrevistas en las que dejó clara su intención de colaborar con la justicia en los casos en los que está imputada. Según su declaración, varios "cargos del Gobierno le propusieron colocar a gente afín al PSOE en la cúpula de Adif". "He dicho que no hasta casi 20 currículums", aseguró.

Entre las presuntas contrataciones irregulares con las que se la vincula está la de Jessica Rodríguez, pareja de José Luis Ábalos, en Ineco y Tragsatec. Un caso por el que la justicia ya condenó a Ábalos. Sobre este tema, Isabel Pardo de Vera declaró que en cuanto se enteró de la relación sentimental de Jessica con el exministro de Transportes "le dijo que el contrato llegaba a su fin".

La hermana de la expresidenta de Adif en 'TEM': "Sé que no miente"

En el programa, la hermana de Isabel Pardo de Vera se pronuncia: "A mi hermana le puede perjudicar lo de Jessica. Cometió una imprudencia mandando su currículum como presidenta de Adif". Aunque, subraya que no sabía quién era ella. "Por eso después cuando intentaron renovarlo dijo que de ninguna manera", añade.

"Ella sabía desde el principio que iba a colaborar, afecte a quien afecte", dice Ana Pardo de Vera para seguidamente lamenta que le están pidiendo muchos años de cárcel a su hermana. "¿Crees que va a pringar por la gente que a lo mejor tuvo más responsabilidad que ella? Yo creo que no".

Aunque, asegura que no se siente "optimista" en cuanto cómo acabará la imputación. También habla sobre la investigación que les han hecho: "Nos han mirado hasta los calcetines, vuelta y vuelta. A mí también porque teníamos cuentas en común. No hay nada, no hay dinero"

Ana Pardo de Vera defiende la inocencia de su hermana: "Hemos pasado un auténtico infierno, mi madre se ha muerto con mi hermana imputada. Han sido dos años que parecía que todo iba contra nosotros, pero sé que ella no miente y que es inocente". Además, insiste en que su hermana y ella son personas independientes: "Lo suyo no tiene nada que ver conmigo. La gente que me llama a mi corrupta, que se lo haga mirar".

Víctor Ábalos defiende a su padre, señalado por la expresidenta de Adif: “Recomendar no es enchufar”

Tras la entrevista de Ana Pardo de Vera sobre la imputación de su hermana, expresidenta de Adif, Víctor Ábalos conecta en directo para defender a su padre, la persona que, según Isabel Pardo de Vera en su declaración, le propuso presuntamente “enchufar hasta a 20 personas” afines al PSOE en la cúpula de Adif.