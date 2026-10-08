El secretario general del PP de Madrid acusa al diputado del PSOE de "usar la muerte de Maricarmen para hacer política": "Dais asco"

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Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, ha conectado en directo en 'Todo es mentira' para explicar las razones por las que el Gobierno de Madrid ha vetado el minuto de silencio por Maricarmen. Durante su intervención, se ha producido un momento de lo más tenso con Víctor Camino, diputado del PSOE, cuando Serrano ha acusado a Camino y a su partido de “utilizar la muerte para hacer política”. Sus palabras han terminado con Risto Mejide interviniendo y cortando la conexión.

En primer lugar, Alfonso Serrano ha defendido la decisión del parlamentario popular de oponerse al minuto de silencio, explicando el motivo de esta decisión: "Por honrar la memoria de Maricarmen. No quiero que nadie utilice su memoria con fines políticos. Cuando han fallecido otras personas, por mucho que nos haya dolido en la Comunidad de Madrid, no se han guardado minutos de silencio".

Serrano a Camino: "Utilizáis la muerte para hacer política, dais asco”

En relación con esto, Serrano ha cargado duramente contra la izquierda por "instrumentalizar la muerte de Maricarmen": "Lo que debería de hacer la izquierda, y eso es contra lo que nos revelamos, es el uso nauseabundo de un drama como es el de la vivienda y el fallecimiento de Maricarmen". Sus palabras han hecho reaccionar al diputado del PSOE: "Es una excusa. Estás banalizando el mal".

Muy indignado, Alfonso Serrano ha rebatido a Víctor Camino con dureza: "Banalizar tú, que utilizáis una muerte, dais asco. Estabais esperando el fallecimiento de Maricarmen para hacer política y echárnoslo en la cara. Están utilizando una muerte y por ahí no paso". Una afirmación que ha hecho que Risto Mejide interviniese:

"Te ruego que mantengas las formas, unas mínimas formas requeridas para entrar en este programa. Te ruego que le pidas perdón por haberle dicho que dais asco. Nadie da asco aquí". El diputado se ha negado a retirar sus palabras y el presentador ha cortado la conexión: "Hay límites que no pienso dejar pasar".

Más tarde, Alfonso Serrano ha vuelto a entrar para aclarar lo sucedido: "Si se ha interpretado que a mí me da asco él, no. A mi me da asco esa manera de hacer política".

Risto Mejide, contra Ayuso tras “manipular” las palabras de Maricarmen

Además, previo a la conexión del secretario general del PP, Risto Mejide ha comentado las polémicas imágenes compartidas por Vox y el PP donde Maricarmen señaló a Sánchez como el responsable de su desahucio. Un vídeo que estaba cortado, ya que también señaló a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El presentador ha criticado duramente a Ayuso por “manipular y mentir”: "Hay dos opciones: o lo ha hecho con maldad o con mucha incompetencia. Acaba de demostrar su incompetencia y la de todo su equipo. Hay una forma de manipular muy burda y torpe que consiste en quitar y cortar un vídeo para que no se vea a quién más echaba la culpa Maricarmen. Puedes defenderte, pero no puedes mentir. Estoy hasta las narices de que nos mientan a la cara".