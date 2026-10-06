El secretario general de CC.OO. aclara que la huelga general abordará tanto el problema de la vivienda como la relación entre salarios y precios

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Los sindicatos de CC.OO. y UGT han acordado este lunes, 6 de octubre, la convocatoria de una huelga general de 24 horas este otoño para "reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna". Un acuerdo que recoge el llamamiento del Sindicato de Inquilinas, que lleva semanas reclamando una movilización general por el derecho a la vivienda.

En 'Todo es mentira' hablamos con Unai Sordo, secretario general de CC.OO. quien aclara en el programa la razón detrás de este acuerdo después de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) asegurase que la huelga general es "inadmisible". Con contundencia, Unai defiende la legalidad de la misma, tras desvelar que mañana se hará pública la fecha y que "no será en campaña electoral".

Unai Sordo sobre la huelga general: "Estamos reivindicando a la vez una subida de los salarios"

"No hay ninguna duda de que va a ser una convocatoria legal, entre otras cosas porque no va a pivotar solo sobre el problema de la vivienda, sino que va a tener mucho que ver con los salarios y con lo que está ocurriendo con la relación entre los salarios y los precios. La situación de la vivienda y de los salarios tiene mucho que ver. La vivienda es cara porque el mercado de la vivienda está disparatado, pero, además, es cara por los salarios que cobra la gente".

Ante las palabras de Unai Sordo, Risto Mejide le pregunta si la convocatoria responde a la iniciativa del Sindicato de Inquilinas. Sordo explica que "este es un emplazamiento que ha tenido cierto eco social" y recuerda que "el sindicato de Comisiones Obreras es también un agente social": "En nuestra cultura sindical no es nada ajeno tener una relación más o menos estable con las distintas expresiones de movimiento social", explica.

Además, niega que la convocatoria de la huelga general se trate de "un castigo a las empresas para conseguir políticas públicas para castigar al Gobierno". "No va de castigos. Esta no es una huelga tampoco contra ningún Gobierno, apela al conjunto de las administraciones", responde el secretario general de CC.OO.

El vicepresidente de la CEOE responde a Unai Sordo

Tras la intervención de Unai Sordo, el vicepresidente de la CEOE ha conectado en directo para responder a sus declaraciones. Tajante, cuestiona las motivaciones detrás de la huelga general: "Lo he escuchado con perplejidad porque he visto todo tipo de argumentos, mezclando derechos legítimos, para justificar las razones de esta huelga general en este momento".

"Casualmente ha dicho que llevaban tiempo hablando de huelga general y yo no he oído la probabilidad de poner eso sobre la mesa hasta horas después de la convocatoria de elecciones por parte del Presidente del Gobierno. A mí me parece que es absolutamente extemporáneo" dice el vicepresidente de la CEOE, que reclama: "Creo que nos tenemos que sentar antes de convocar una huelga que nos va a perjudicar a las empresas y que no tenemos margen de maniobra en este sentido".