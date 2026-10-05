Risto Mejide expone "cinco razones poderosas que podrían rondar la cabeza del Presidente"

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Según comenta Risto Mejide, el presidente del Gobierno ha hecho el anuncio electoral "rodeándolo de un mitin" y sobre el cual hace una "apreciación personal": "No tiene por qué compartirlo toda la mesa".

"Ha faltado a la verdad. Se ha apuntado 26 logros, como mínimo 20 de los cuales son bastante discutibles, y ha hecho cero autocrítica en ese balance de la legislatura", afirma.

También "ha faltado la verdad" al señalar un bloqueo por parte del Congreso, asegura, y para confirmarlo hace mención a su intervención ante el Comité Federal del PSOE en 2024 donde el mismo aseguraba que "gobernaría con o sin poder legislativo".

"Ese es el presidente que deja esta legislatura. Insisto, no hace falta recurrir ni a bulos, ni a insultos, ni a fachosfera. Simplemente, una serie de hechos contrastados que nos lleva ahora", apunta antes de preguntarse por qué ha decidido convocar elecciones en este momento.

Los motivos por los que habría convocado elecciones

Tras dar a conocer el calendario que hay hasta el 29 de noviembre, Risto Mejide expone cinco motivos que habrían llevado a Sánchez a convocar elecciones puesto que le benefician a él y no al PSOE.

"Uno aprovecha la indignación de las calles por la crisis de la vivienda. Dos, pilla a la izquierda de la izquierda con el pie cambiado. Tres, la crisis de Ceuta que parece haber brotes verdes. Cuatro, la campaña de los 'midterms' de los Estados Unidos. Por último, cinco, evita un calvario judicial con casos de su entorno o partido que podrían complicarle el futuro durante esta campaña", son las "cinco razones poderosas que podrían estar en la cabeza del Presidente según Risto Mejide.