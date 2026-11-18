Horizonte 18 NOV 2026 - 23:36h.

María Martín Romero se pronuncia sobre el polémico audio de Ana Redondo, a la que increpó hace un año por los fallos en las pulseras antimaltrato

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En las últimas horas ha salido a la luz un audio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el que asegura que las pulseras antimaltrato "fallan en su esencia". En 'Horizonte' hablamos con María Martín Romero, presidenta de la Asociación de víctimas de La Volaera, quien hace un año protagonizó un tenso rifirrafe con la ministra por los fallos en las pulseras.

El programa muestra las imágenes en las que la presidenta de la asociación increpó a la ministra de Igualdad por sus declaraciones sobre el correcto funcionamiento del sistema de las pulseras, acusándola de ser "cómplice de los maltratadores": "Lo que usted dijo ayer es mentira", le espetó a la salida de un acto oficial en Granada.

Ahora, la propia María Martín Romero reacciona en directo en el programa al audio filtrado de Ana Redondo sobre las pulseras antimaltrato. "Esa falta de tecnología adecuada está provocando que, desde la otra parte, desde el victimario, se pueda manipular, se pueda abusar, de tal manera que el sistema, que se basa en la geolocalización, falla en la esencia", fueron las palabras de la ministra de Igualdad en este audio de 2025.

Primero, la presidenta de La Volaera ha recordado cómo fue su enfrentamiento con la ministra de Igualdad: "Cuando llegué a la puerta de la facultad estaban todos los medios y todos muy formales. Cuando llego y le digo eso, se le cambió la cara". Sobre qué significa para las víctimas el audio filtrado, María Martín ha declarado:

"Es la confirmación de lo que venimos diciendo nosotras. Es una mentirosa", ha dicho muy indignada, antes de enumerar varios de los casos que ha vivido de cerca con víctimas que han sufrido las consecuencias psicológicas de los fallos en las pulseras: "Hay mujeres que viven con la tensión de que les pite todo el rato y que no saben por dónde les va a venir el maltratador. Imaginad que tortura es esa".