Horizonte 17 NOV 2026 - 22:08h.

El periodista relata cómo vivió la explosión y reflexiona sobre "la cadena de odio sistemático y aniquilación de la víctimas más allá de su muerte"

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En plena campaña electoral, los colaboradores de 'Horizonte' debaten sobre la tensión que se vive en Euskadi después de que se difundiera un cartel de las juventudes de EH Bildu contra Feijóo y Jon Echeverría, el joven candidato de el PP. Una imagen que ha provocado la reacción de Iker Jiménez y que ha llevado al colaborador Chapu Apaolaza a recordar hasta que punto la violencia e intimidación marcó durante décadas al País Vasco.

A raíz de esto, el periodista ha compartido su testimonio sobre el atentado de ETA contra el general Garrido en 1991 en San Sebastián que alcanzó también su vivienda: "Matan al general con una bolsa que posan encima del coche. Mueren varios miembros de su familia, dos de sus hijos y su mujer. A mí, como a tanta otra gente en España, me cogió la bomba y me lanzó por los aires. Destrozó mi casa".

"La onda expansiva atravesó mi casa, arrastró todos los muebles, que terminaron rotos. Hubo muchísimos heridos, porque al ser una acera en la que había mucha gente les cayeron los cristales de las ventanas, que eran antiguas", ha añadido Chapu antes de desvelar qué fue lo que más le impresionó:

"Aquella noche, la gente dejo ramos de flores en el semáforo destrozado donde había muerto la gente y a la mañana siguiente las habían cubierto de basura". Tras estas palabras, Chapu ha lanzado una importante reflexión: "A las víctimas de ETA no solo las han matado una vez, las han matado todas las veces que las han culpabilizado, justificado la violencia y enmarcado en una nueva relectura de un tiempo de paz en el que yo no creo.

Una reflexión que ha relacionado con el clima de tensión y creciente violencia que, a su juicio, vive actualmente el país: "Creo en la memoria, la restauración de la justicia a las víctimas, eso es la victoria a la que han renunciado los partidos para meternos en esto. Me asusta mucho verlo. Hay una barroquización y violentamiento del espacio político en toda España".

Iker Jiménez critica el cartel contra Feijóo y Jon Echeverría en Euskadi