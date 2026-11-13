cuatro.com 13 NOV 2026 - 23:15h.

La altura de Daniel no abrumaba a Alba, que lo veía "un puntazo"

Alba sorprendía a Daniel con su tercer trabajo...

No te pierdas ni una cita de 'First Dates' en Mediaset Infinity

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Que Daniel y Alba se han gustado no puede ser más evidente. Además, los dos tienen la misma filosofía de vida de vivir el momento con alegría, así que se han dejado llevar absolutamente cuando, terminada la cena, han disfrutado de un ratito de intimidad total… Así ha sido su cita en 'First Dates'.

David mide 2.03 descalzo con lo que le faltaba un centímetro para darse con el marco de la puerta en su entrada al restaurante. Él le contaba a Carlos Sobera que trabaja en seguridad privada y el presentador le decía: “Te pediría que te sentaras para no parecer yo liliputiense, la gente luego piensa que soy enano”.

"Es un morbo total"

Bromas aparte, David se quedaba maravillado con Alba, que entraba al restaurante haciendo gala de su optimismo y buen talante. Eso sí, nos contaba que es DJ y que no le gusta a todos los chicos con los que sale porque tiene que ir a pinchar cuando otros salen y trata con bastantes hombres.

No es el caso de Daniel. No le importa en absoluto y es que en Alba solo ve a una mujer muy guapa y sexy. La charla fluía con total naturalidad, como si se conocieran y ella apreciaba su altura: "Es un puntazo".

Poco después, Daniel presenciaba en primera persona la faceta menos visible de Alba y es que hacía una demostración de cómo es como cantante y DJ. "No me lo esperaba", decía él; "esto no se lo veía venir", apuntaba ella.

Para él era “un morbo total” y Alba ya empezaba a imaginárselo como un “gran oso amoroso” todo para ella. Así que cuando pasaban un rato en la intimidad, se dejaban llevar. Él le enseñaba cómo beber tequila, ella a bailar y luego le desabrochaba la camisa.

Así que habrá segunda cita y podría ser recorriendo el mundo…

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