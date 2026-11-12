Horizonte 12 NOV 2026 - 22:33h.

David Gutiérrez, portavoz de la CEP, carga duramente contra Marlaska por su ausencia en el funeral del policía fallecido y le exige la dimisión

¡Todos los programas de 'Horizonte'!: al completo, en Mediaset Infinity

Compartir







Los socios del Gobierno han pedido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska tras los incidentes registrados durante las últimas noches y las acusaciones de presuntos abusos de poder por parte de la Policía. David Gutiérrez, portavoz de la CEP, se ha mostrado de acuerdo con que el ministro del Interior debe dimitir, aunque por motivos muy distintos a los expuestos por los socios del Ejecutivo.

David Gutiérrez ha cargado contra las declaraciones de Ione Belarra, a quien acusa de utilizar la tribuna parlamentaria para señalar falsamente a sus compañeros: "Marlaska tiene que dimitir, pero no por lo que dice la señora Belarra. Me parece muy cobarde que utilice la sede parlamentaria para acusar falsamente a mis compañeros de un delito de agresión sexual. Es muy lista porque hacerlo en sede parlamentaria no tiene consecuencias jurídicas para esas declaraciones tan graves".

Además, el portavoz de la CEP ha sido especialmente crítico con el ministro del Interior por su ausencia en el funeral del policía fallecido hace dos días. "Es el peor ministro que hemos sufrido en la historia de la democracia. No ha habido un ministro más indigno. Hoy no ha asistido al funeral del compañero que falleció hace dos días y ha utilizado el día para poner la lupa sobre los compañeros que ayer sufrieron agresiones muy violentas"

El portavoz del CEP, ante la oleada de avisos de bomba en España: “Estamos verdaderamente preocupados”

Por otro lado, David Gutiérrez también se ha pronunciado sobre los recientes avisos de bomba registrados en España: "La violencia está aumentando de una manera desmesurada. Han empezado a normalizarse los tiroteos y ahora los delincuentes comunes están usando explosivos caseros. Los policías estamos verdaderamente preocupados"