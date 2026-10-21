Horizonte 21 OCT 2026 - 23:14h.

Los colaboradores reacciona a los mensajes entre los grupos del Sindicato de Estudiantes que llaman a "incendiar las calles"

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Los colaboradores de 'Horizonte' han debatido sobre la violencia que se está viviendo en las manifestaciones en las últimas semanas, la más reciente la protesta antifascista en A Coruña este miércoles, 21 de octubre, durante el acto de Abascal en la ciudad. También han reaccionado a los mensajes en los grupos del Sindicato de Estudiantes en el que llaman a "quemar las calles".

David Gutiérrez, portavoz del CEP, se ha mostrado tajante al hablar sobre la situación "tan peligrosa" que estamos viviendo: "Estamos los demócratas y los tiranos. Los primeros, respetamos lo que haya salido en las urnas, y los tiranos están dispuestos a utilizar la violencia para imponer sus ideas". Del mismo modo, ha señalado al delegado del Gobierno y la postura que ha tomado:

"Se supone que es la cabeza visible y cuando nuestros compañeros resultaron agredidos se ha dedicado a abrirles expedientes disciplinarios", se ha quejado el portavoz de la Confederación Española de Policía.

Las palabras de Iker Jiménez sobre Marlaska

Por su parte, Jorge Calabrés ha declarado que "la violencia llama a más violencia": "Cuando permites y alentas algunas situaciones, luego crepúsculos como el Sindicato de Estudiantes se envalentonan".

Además, el periodista ha alertado que este ambiente violento se va a extender: "Estamos en precampaña, se van a repetir los actos violentos. En todas las manifestaciones hay varios grupos, gente que va a protestar y gente infiltrada, que quiere que todo estalle". Una advertencia a la que se ha sumado Paco Pérez Caballero: "Hay intención de que ardan las calles".

En pleno debate, Iker Jiménez ha interpelado a el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien por el momento no se ha pronunciado respecto a esta cuestión: "El ministro del Interior debe decir, como mínimo, esto no puede ocurrir, digo yo".