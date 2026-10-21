Horizonte 21 OCT 2026 - 22:11h.

El presidente de Vox acusa al Gobierno de permitir los incidentes contra Vox en Avilés y A Coruña y alerta de nuevas protestas

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Santiago Abascal ha acusado en 'Horizonte' al Gobierno de Pedro Sánchez de "permitir y promover una estrategia de violencia contra Vox" tras los incidentes registrados en Avilés y A Coruña, denunciando una supuesta campaña organizada y advirtiendo de que estas protestas podrían extenderse por toda España.

En cuanto a los incidentes ocurridos en Avilés, Santiago Abascal ha señalado la responsabilidad que atribuye al Ejecutivo por lo sucedido durante los actos de Vox: "Yo estoy bien. Lamento que algunos asistentes no estén bien, en unos actos claramente organizados y permitidos por el gobierno".

Santiago Abascal señala al Ejecutivo

Sobre lo ocurrido en A Coruña, donde se produjeron protestas en las inmediaciones de un acto de Vox, Abascal ha cuestionado la actuación de la Delegación del Gobierno: "A 60 metros la delegación del gobierno ha permitido eso. Eso es lo llamativo. Estamos acostumbrados porque nos ha venido pasando. Son decisiones tomadas por la Administración. Nadie se imagina que en un acto del PSOE se convoque una contramanifestación".

El líder de Vox ha acusado al Gobierno de permitir deliberadamente estos incidentes y ha advertido de una campaña de violencia contra su formación: "Esto ha ocurrido porque la delegación del Gobierno quieren que ocurra. Va a ser una campaña de violencia donde el gobierno va a convocar a sus milicias. Lo cierto es que se está cumpliendo punto por punto lo que predije. No es nuevo, pero me da la sensación de que esta campaña sea permanentemente violenta".

Abascal también ha señalado a los grupos que, según dice, participan en las protestas contra Vox y se ha mostrado tajante: "Son grupos denominados antifascistas combinados con grupos magrebíes. Esas protestas unen a esas personas. Me atrevo a llamarles las milicias de Pedro Sánchez, como también lo son a los que han entrado ilegalmente en Ceuta. Estamos ante algo muy preocupante en Europa".

El presidente de Vox considera que estos incidentes pueden repetirse en distintos puntos del país y sostiene que los participantes en las protestas se sienten respaldados por el Ejecutivo: "Creo que va a suceder constantemente. Eso es lo que hemos visto a lo largo de toda España. Puede haber algunas diferencias... todos se sienten beneficiados por este gobierno y lo han sido, porque se les permite hacer algo intolerable como lo que están haciendo".

En relación con lo sucedido en Galicia, Abascal ha denunciado que un grupo de personas obstaculizó el acceso de los militantes de Vox al acto. "Un grupo de personas se puso delante del evento e impidió la entrada de los militantes de Vox", ha señalado, recordando otros episodios similares, como el ocurrido durante un acto del partido en Vallecas.

Abascal ha insistido en que, a su juicio, el Ejecutivo pretende vincular a Vox con un clima de confrontación y violencia. "El Gobierno lo que quiere es que se le vea envuelto a Vox en un clima de violencia. No hay ningún militante de Vox encapuchado", ha afirmado. Además, ha acusado al Gobierno de permitir deliberadamente estos episodios: "Esto solo ocurre con el permiso deliberado del Gobierno. Quieren que esto ocurra, es una estrategia perfectamente planificada".

"La violencia eclipsa el acto de Vox"

Preguntado por quién podría estar detrás de las manifestaciones contra Vox, Abascal ha cuestionado el respeto a la libertad de expresión y ha apuntado a una clara relación con las protestas registradas en Francia. "No cabe ni si quiera el derecho a la libertad de expresión", ha señalado. "Es orquestada", ha añadido.

El líder de Vox también ha advertido de la gravedad de los incidentes y ha expresado su preocupación por los métodos empleados durante las protestas: "Son maneras que no tienen ni los narcos. Creo que hay muchos motivos para la preocupación y para el miedo", ha subrayado.

Por último, Abascal ha denunciado que los incidentes están desviando la atención del acto multitudinario de Vox y desplazando el foco informativo hacia los enfrentamientos. "Que al final la noticia sea la violencia...", ha concluido.