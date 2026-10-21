Horizonte 21 OCT 2026 - 23:04h.

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Santiago Abascal ha estado este miércoles en 'Horizonte' y ha dejado titulares de todos los colores. El presidente de Vox ha señalado directamente al Gobierno tras las "contramanifestaciones" que está viviendo su partido en diferentes puntos de España. Además, dicha entrevista nos ha dejado momentazos de todo tipo, como cuando el doctor Cabrera se ha dirigido a Abascal con una confesión inesperada por todos.

Y es que el doctor Cabrera, colaborador habitual de 'Horizonte', llevaba un rato pidiendo el turno de palabra durante la entrevista hasta que Iker Jiménez se lo ha dado: "Santiago, doctor Cabrera al aparato", ha dicho el psiquiatra forense.

"Miedo nunca. Te voy a decir algo que nunca se dice en las mesas porque todo el mundo tiene miedo", ha dicho. Tras estas primeras palabras, el doctor Cabrera ha señalado lo siguiente: "El 29 de noviembre mi voto va a ser para ti. Y esto saldrá en las redes y en TikTok dentro de cinco segundos. Pero que lo sepas y que lo sepa el resto de España. Al loro", ha subrayado este, muy tajante y contundente.

La reacción de las redes sociales

"Esto es 'Horizonte'", ha dicho Iker Jiménez, reaccionando a las palabras de Cabrera. Una intervención que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, con el doctor Cabrera como protagonista y una intervención que no ha pasado para nada desapercibida.