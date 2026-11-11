Horizonte 11 NOV 2026 - 23:38h.

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La huelga general de este miércoles 11 de noviembre está dejando diversas escenas de tensión que también están repercutiendo en la labor de los periodistas encargados de cubrir las movilizaciones. Uno de los afectados ha sido Alberto Herrera, que ha protagonizado un momento desagradable mientras realizaba una conexión en directo desde Barcelona para el programa Herrera en COPE, donde según la radio generalista fue "agradido". El hijo de Carlos Herrera ha mandado un vídeo a 'Horizonte' explicando cómo ha sido todo y dejando un mensaje claro y contundente.

Según ha contado el periodista, se encontraba en Barcelona, en una de las primeras conexiones, concretamente en la estación de tren de Sants: "Ahí ha entrado la primera manifestación y hemos estado informando de eso. Ha habido un momento en el que hemos querido entrevistar a pasajeros y hemos tenido el primer altercado de la mañana", ha señalado, contando que uno de los manifestantes le señalaría que no tenían que informar de eso, sino "de las reivindicaciones".

Pero no iba a ser el único altercado que protagonizaría Alberto Herrera: a partir de las 10:00 horas de la mañana, concretamente en el mercado de Sants, había una manifestación que estaba increpando a los negocios que estaban abiertos y "haciendo ruido": "Eran jóvenes y con la cara tapada, con alguna estelada y alguna bandera del sindicato".

Ha sido en ese preciso momento cuando se han acercado a él diciéndole que no grabara: "Nos han empezado a llamar fascistas, se ha parado la manifestación y nos rodean en un semicírculo. Le han arrancado a Curro Suárez el teléfono de las manos, lo han lanzado unos 20 metros y ahí han aprovechado para cogerme la petaca, arrancarme el auricular y tirármelo. He cruzado la manifestación para recoger la petaca y una manifestante ha intentado pintar el micro".

"Ningún comunicador se merece un trato así"

"Lo he pasado mal por parte del equipo. No se merecían pasar por algo así. Ningún comunicador se merece un trato así. ¿Opinar? Eso me va a costar hacerlo. Lo que sí creo que debemos seguir haciendo es salir a la calle a contar las cosas. En la calle es donde pasan las cosas y si las ves con tus propios ojos las puedes trasladar de una forma mucho más fidedigna".