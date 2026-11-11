Feijóo defiende la actuación del PP en el caso de Koldo y niega cualquier acuerdo: "No hemos ofrecido ni un euro"
Feijóo defiende a su partido y niega se produjese cualquier tipo de acuerdo económico
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Tras las informaciones que apuntaban a un pacto del PP con Koldo, Feijóo defiende a su partido en 'Horizonte' y niega que se produjese cualquier tipo de acuerdo económico. También anuncia acciones legales.
Preguntado por las supuestas grabaciones y la posible intervención relacionadas con Koldo, Feijóo ha respondido que "yo me remito a los hechos". Ha recordado que el PP, como acusación popular, pidió 30 años de prisión para Koldo, "más que la Fiscalía Anticorrupción" y, según creía recordar, ''más que la sentencia definitiva, que fueron 19 años''. En su opinión, un partido que intentara pactar con él no sería coherente con una petición de pena tan contundente.
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El líder popular ha negado que el partido autorizara ofrecer dinero: "No hay nadie que haya hablado con autorización del PP no para ofrecer un millón de euros, sino para ofrecer un euro", ha dicho, y ha dado su "palabra de honor". También ha ironizado sobre que el Gobierno considere fiable a Koldo. Según Feijóo, Sánchez había dicho que Koldo le había decepcionado y que ''casi no le conocía, pese a haber sido custodio de sus avales''.
Feijóo ha anunciado que el PP ha denunciado al periodista que afirmó en televisión que el partido intentaba comprar la voluntad de Koldo, y también a la cadena, "de forma subsidiaria". Ha contrastado esa actuación con la de Sánchez, que "todavía no ha denunciado a la señora Leyre", y ha subrayado que "hay una diferencia sustancial" entre ambos.