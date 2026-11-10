Horizonte 10 NOV 2026 - 22:07h.

Hugo del Prado, delegado UIP JUPOL, consternado tras el fallecimiento de su compañero y un perro policía en la explosión de Oviedo

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Hugo del Prado, delegado de la UIP de JUPOL, se ha mostrado conmocionado en ‘Horizonte’ por la tragedia ocurrida en Oviedo, donde la explosión de un artefacto ha acabado con la vida de un agente de la Policía Nacional y de su perro. Un suceso que ha provocado una profunda consternación entre los compañeros del cuerpo de policías.

"Estamos en shock porque no estamos acostumbrados a este tipo de circunstancias. Ha sentado como un jarro de agua fría porque el compañero fallecido era muy conocido, muy querido y trabajador. Es una auténtica desgracia que ha hecho trizas a toda la jefatura superior de Asturias", ha reconocido.

La tragedia se produjo después de que los agentes acudieran a un inmueble del barrio de Villafría en Oviedo, tras un incidente con armas de fuego en el que una mujer resultó herida. En el interior del portal había una mochila sospechosa: "Tuvieron que acceder a ella, a comprobar que tenía. Por desgracia, pasó lo que pasó al manipularla. Explosionó creando la muerte instantánea del guía canino y su perro y dejando muy grave al compañero del TEDAX".

Sobre las posibles razones del ataque, Hugo del Prado ha señalado que podría haber tenido problemas con los vecinos. No obstante, ha advertido de la gravedad del dispositivo: "Era un explosivo muy fuerte, una bomba diseñada para matar". El policía también ha explicado que, por el momento, el presunto responsable continúa en paradero desconocido: "Que de por hecho que le vamos a pillar"