Cuarto Milenio 08 NOV 2026 - 23:53h.

El psiquiatra José Miguel Gaona ha mostrado su diploma del curso de exorcismos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma y ha detallado el protocolo oficial del ritual católico

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El Doctor Gaona, psiquiatra y autor del libro 'Posesión', ha compartido en 'Cuarto Milenio' su experiencia como único psiquiatra civil en un curso de exorcistas en Roma, un testimonio que ha abierto una ventana poco habitual al protocolo oficial que rige este ritual en la Iglesia católica.

Iker Jiménez ha introducido el tema recordando la atmósfera cultural que rodea al exorcismo, desde la música de Mike Oldfield hasta la película 'El Exorcista', y ha señalado que la visión que aporta José Miguel Gaona "es muy diferente". Además, el presentador ha desvelado que fue precisamente en un exorcismo donde conoció al psiquiatra. Antes de hablar de su curso de exorcismo, Gaona ha reconocido que su actitud ha cambiado con el tiempo: "Yo antes me reía de estas cosas", ha admitido.

El Doctor Gaona en la escuela de exorcistas de Roma

José Miguel Gaona ha mostrado ante las cámaras el documento original que acredita su participación en el curso de exorcismos y oraciones de liberación, organizado por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. "Esto fue lo que me dieron al final", ha explicado el psiquiatra, que ha revelado una anécdota significativa: el Padre Cesare Truqui, conocido exorcista y director del curso, le advirtió en la entrega de diplomas que, por no ser sacerdote, no debía ejercer el ritual. "Cuando me lo va a dar coge, me lo quita, me dice 'Gaona, ni se te ocurra'.

El doctor ha confesado que llegó al curso con numerosos prejuicios que se fueron desmontando. Esperaba encontrar sacerdotes de ámbito rural, pero la realidad fue otra: "Prácticamente casi todos tenían alguna carrera universitaria. Algunos dos carreras universitarias. Había unos cuantos que eran médicos, psicólogos, abogados". También el aula le sorprendió: "Imaginaba que iba a llegar una especie de clase poco menos que alumbrada con velas", pero se encontró con "un aula propia de cualquier universidad con las típicas mesas, con su pupitre, con proyector", micrófonos inalámbricos y todos los medios habituales de un centro académico.

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Los participantes llegaban de las cuatro esquinas del mundo, desde Filipinas hasta Boston, y eran en su mayoría sacerdotes a quienes su arzobispado les había sugerido convertirse en exorcistas. El programa del curso, que Gaona ha enseñado con su cuaderno original, abarcaba aspectos antropológicos, fenomenológicos, sociales, farmacológicos y psicológicos.

El protocolo oficial del exorcismo y la autorización de la Iglesia

Sobre la vigencia del ritual, el psiquiatra ha sido claro: "Claro que se hacen y se hacen casi casi más que antes, aunque parezca mentira. Y además en los sitios más inopinados". Preguntado sobre si cualquier sacerdote puede oficiar este rito, Gaona ha explicado que es necesario estar instruido y contar con la autorización de la arquidiócesis correspondiente.

El ritual, según ha detallado, "está regido por una serie de normas" que aparecen en el Ritual Romano de 1614, posteriormente modificado por Juan Pablo II para modernizarlo. El protocolo incluye etapas concretas: conocer a la persona supuestamente poseída, la preparación de la vestimenta y los ornamentos, la bendición del agua y la sal "de una manera muy particular" y las oraciones específicas, "que además están tasadas desde hace prácticamente siglos".