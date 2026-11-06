First Dates 06 NOV 2026 - 23:15h.

A Mayte le gustó mucho Francisco cuando lo vio teniendo otra cita con una soltera y su hija llamó al programa para pedir que le organizaran una cita

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Mayte es una gran fan de 'First Dates' y estaba viendo el programa cuando tuvo un flechazo con Francisco, al que vio muy elegante y con unos gustos muy parecidos a los suyos. Él estaba teniendo una cita con otra soltera a la que rechazó y la hija de Mayte, que también pensó que Francisco podía hacer 'match' con su madre, se puso en contacto con el programa para que les organizaran una cita.

Así se lo ha explicado la soltera a su cita en los primeros minutos de su cena, que no ha comenzado con ellos dos en la barra como suele suceder, sino que ella le ha esperado en la mesa porque en la barra le había dejado una pista para que imaginase cómo es. Se trataba de una caja con unos patines, para hacerle ver que ella también es una mujer deportista.

A Francisco le ha encantado Mayte y se ha sentido muy halagado al haber despertado ese interés en ella a través de la televisión. Ya antes de sentarse a cenar con ella, le había confesado a Carlos Sobera que se había sorprendido con el impacto que había tenido su presencia en 'First Dates' durante su primera cita, que tuvo un final muy distinto al que ha tenido esta segunda.

En la primera, él no sintió la química necesaria para tener una segunda cita, pero en esta ocasión no ha tenido dudas y ha aceptado volver a encontrarse con Mayte, con la que ha sentido una gran conexión, hasta el punto de que han terminado su cita bailando, pese a que él le había reconocido previamente que nunca había ido a clases y que no tenía mucha idea de pasos de baile.