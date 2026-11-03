Doble cita de tía y sobrina en 'First Dates' | Fran se confunde de cita: "¡Ah! ¿No eres tú?"

cuatro.com 03 NOV 2026 - 23:15h.

Merche acudía a 'First Dates' como un reto personal tras superar un duelo y llegaba junto a su sobrina, María

Fran creía que María era su cita y, tras descubrir que en realidad era Merche, les proponía algo...

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Merche acudía con su sobrina a ‘First Dates’. Fran no lo sabía en un primer momento, pensó que María era su cita así que cuando luego descubrió que era Merche con quien iba a cenar, decidió proponerle algo… Y es que María es poliamorosa y a Fran esto le parece un plan perfecto.

Lucía tiene varias relaciones desde hace años, pero todas están lejos y necesita algo más de calor cerca. Por eso llegaba a ‘First Dates’ y con Lucía sentía una especie de flechazo.

“Soy un poco la pesadilla de Abascal, soy bollera, soy trans, soy zurda y soy de izquierdas”, bromeaba Lucía, que entraba al restaurante con su arrolladora personalidad.

Una red flag asalta la cita de Lucía y María

A María, de Lucía le gustaba casi todo: su cuerpo tatuado, su forma de ser, su personalidad… pero su gesto se torcía cuando le contaba que acaba de mudarse con su novia y tienen una relación abierta. “Si hay algo peor que la monogamia son las relaciones abiertas”, le decía.

Sin embargo, Lucía pronto le aclaraba que no quiere algo sexual, quiere algo que también implique cariño “no es un aquí te pillo, aquí te f***” y, teniendo claro que habrá responsabilidad afectiva entre ellas, continuaban con su cita.

Lucía y María se dejan llevar por la pasión: “Yo había venido a la aventura”

Podría decirse que los planetas se alineaban para Lucía y María, tanto encajaban que quedaban para ir a un local de BDSM y se dejaban llevar con un besito para el que primero pedían permiso y con el que luego desataban la pasión.

La propuesta de Fran que no gusta a Merche

A lo largo de toda su cita, Fran se mostraba un poco desinflado. Le había gustado mucho María, no tanto Merche y, aunque pasaban un buen rato, tenía claro que no quería una relación con ella... Eso sí, había una excepción y Fran le proponía a Merche que tuvieran algo incluyendo a su sobrina.

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