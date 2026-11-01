Cuarto Milenio 01 NOV 2026 - 23:37h.

Javier Sierra y Enrique de Vicente han analizado en 'Cuarto Milenio' las reliquias custodiadas en el cofre medieval de la catedral ovetense, incluido el pañolón con una coincidencia morfológica del 80-90% con la Síndone de Turín

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'Cuarto Milenio' ha dedicado un extenso bloque de este último programa a los misterios que guarda la catedral de Oviedo y, en particular, al contenido del Arca Santa , el cofre de madera cubierta de plata que, según la tradición, custodia algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad.

Iker Jiménez ha abierto la conversación en la mesa de expertos con una pregunta directa a sus invitados, Javier Sierra y Enrique de Vicente: "¿Por qué Oviedo?". Javier Sierra ha respondido con un dato que, según ha subrayado el propio Iker Jiménez, "mucha gente no va a conocer": el kilómetro cero del Camino de Santiago no estaba en Roncesvalles, sino en Oviedo.

"El rey Alfonso II de Asturias fue el primer peregrino que llegó hasta Compostela y lo hizo desde Oviedo", explicaba Javier Sierra. "O sea que el kilómetro cero de la ruta compostelana del viejo camino estaría ahí, y eso convirtió a la ciudad en el depósito de reliquias más importante, probablemente, de la península Ibérica".

Oviedo y los secretos del Arca Santa: reliquias de la cristiandad

Javier Sierra ha situado el alma de la ciudad en su catedral, un templo que se remonta al siglo VIII, "3 o 4 siglos antes de la mayoría de catedrales españolas", como apuntaba con acierto Iker Jiménez. Según ha detallado Sierra, la catedral se concibió como depósito de "una serie de reliquias muy interesantes que se cobijarían en eso que se llamará el Arca Santa".

El Arca Santa, según ha explicado Sierra, "es uno de esos objetos fascinantes porque se cree es un objeto también del siglo VIII. Está hecho en madera cubierta de plata". Es, además, un objeto que "nunca se ha expuesto abierto" y en torno al cual existe "casi una superstición", como si fuera "capaz de irradiar fuertes energías o poderes sobrenaturales".

En el año 1075, Alfonso VI y su hermana Doña Urraca abrieron el cofre para examinar su contenido, y la leyenda habla de "electricidad en el ambiente, como chispazos, fogonazos" que rodearon aquel instante y motivaron que se cubriera de plata.

Dentro del Arca se custodiarían, según la tradición recogida en el programa, ocho espinas de la corona de Cristo, gotas de su sangre, una rama de olivo que llevó Jesús a la entrada de Jerusalén, el pan de la última cena, un jirón de la túnica de Cristo, restos del maná y, sobre todo, el pañolón, la pieza que ha centrado el debate.

El pañolón de Oviedo y su coincidencia con el sudario de Turín

Enrique de Vicente ha defendido que los estudios a favor de la autenticidad del pañolón "superan a los que hay en contra". Su primer argumento ha sido la morfología: "No hay duda, por los estudios anatómico-forenses, de que eso no ha podido ser un truco, menos un truco renacentista".

El paño, ha explicado de Vicente, habría funcionado como un vendaje atado a la cabeza de alguien sometido a tormento, y su morfología presenta "entre un 80 y 90% de coincidencia con la Síndone de Turín".

De Vicente ha lanzado además una de las afirmaciones más relevantes y es que el pañolón de Oviedo se veneraba históricamente antes que la propia Sábana Santa: "En el siglo IX hay referencias históricas anteriores. Es verdad. No hay duda. O sea, eso es un argumento", ha afirmado.

Respecto al Carbono 14, De Vicente ha señalado el problema de la contaminación: "En el caso del sudario de Turín y también del pañolón, ha podido existir todo tipo de contaminación, ha estado expuesto al aire libre".

Javier Sierra ha aportado el dato concreto de la datación: "El análisis del pañolón se realizó en el año 1989 en un laboratorio de Miami y situó la pieza entre el 540 y el 890 de nuestra era, un arco temporal coherente con el resto de tesoros del Arca Santa y con la fundación de la catedral en el siglo VIII".

Sin embargo, Sierra se ha mostrado más cauto que Enrique de Vicente. El escritor ha admitido que la coincidencia del 80-90% "no es suficiente" y ha planteado que podría tratarse de "alguien que hayan sometido a tormento, un soldado que hubiera muerto en batalla".