Carlos Cuesta cuestiona la filtración de los audios del accidente ferroviario: “Es una información interesada”

Horizonte 30 OCT 2026 - 01:37h.

El periodista Carlos Cuesta apunta a una selección interesada de la conversación filtrada entre el maquinista del AVE y el centro de control

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Los colaboradores de ‘Horizonte’ debaten en el plató sobre los audios filtrados de la conversación entre el maquinista del AVE con el centro de control de Atocha los instantes previos al accidente en Urda, Toledo. Carlos Cuesta manifiesta sus dudas sobre el origen de estos audios y su posible manipulación.

En primer lugar, Iker Jiménez le ha preguntado a Antonio Martín Carrillo, ingeniero y asesor independiente de ferrocarriles, cómo se habrían podido filtrar estos audios. Una cuestión ante la que el experto contestaba asegurando que debían proceder del propio puesto de mando: "No puede ser de otra manera".

"En el puesto de mando se graban todas las conversaciones de todos los técnicos de regulación, que saben que están siendo grabados y cuidan mucho todo lo que dicen", ha explicado antes de señalar el "acto de selección": "No se ha querido hacer un acto de transparencia. Se han mostrado determinados audios, otros se han cortado y no sabemos si están completos o manipulados".

Carlos Cuesta: "No ha sido una filtración íntegra, ha sido una información cortada"

Una opinión similar ha aportado Carlos Cuesta al ser preguntado por una posible manipulación de estos audios. "Solamente había una o dos personas a las que beneficiaba sacar estos audios: Pedro Sánchez y Óscar Puente. Eran los únicos con capacidad de presión para acceder". También cuenta que los audios se filtraron precisamente una hora antes de que se decretase el secreto sumarial: "Qué casualidad".

Además, el periodista hace hincapié en que solo conocemos un extracto de esa conversación, ya que los audios están incompletos: "No los tenemos enteros, no ha sido un filtración íntegra. Ha sido una información cortada, por tanto es una información interesada".

Carlos Cuesta explica algunas de las razones por las que se entiende que los audios han sido cortados, como que no se alude al sistema intermedio entre el LZB y la marcha manual. Sobre ello, afirma: "Les han dado un titular, porque si no se habrían dado cuenta. Les han dado una consecuencia escrita y les han dado un audio".