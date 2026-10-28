Pedro Jiménez 28 OCT 2026 - 21:52h.

Compartir







Rosa Domínguez, superviviente del accidente ferroviario, ha relatado en el programa 'Horizonte' el horror que vivió durante el accidente. Todavía en estado de shock, ha descrito las escenas que presenció y el miedo que sintieron los pasajeros tras el impacto. Estas han sido sus desgarradoras palabras:

Sobre cómo se siente tras lo ocurrido, Rosa ha comenzado relatando el estado de shock en el que todavía se encuentra: "Sigo en shock. He vivido el día más horroroso de mi vida. Me siento en una película, no sé si mala o de terror, o de ciencia ficción. Tengo todavía en mi retina las dantescas imágenes. Es como una película de guerra y ves el suelo de cosas que no se deben ver. Ha sido impactante y ahora mismo me siento... no sé ni lo que estoy diciendo".

En cuanto al motivo de su viaje en tren, la superviviente ha explicado que se trataba de un desplazamiento laboral y ha recordado los momentos previos al accidente: "Era un viaje de trabajo. Fui a la cafetería, saqué el ordenador y se paró el tren por 'aglomeración en la vía'. Estuvimos así y a los diez minutos arrancamos. No íbamos muy rápido...".

Al recordar el momento del impacto, Rosa ha descrito la violencia del choque, el caos dentro del tren y las dificultades que encontraron para escapar: "Hasta el impacto. Fue un impacto horroroso, todo negro. Salimos todos volando, unos por el suelo, otros por arriba. La gente que estaba de pie se llevó la peor parte. Había una azafata que no se podía mover, con los brazos rotos. Además, con los martillos no podíamos romper las ventanas y empezamos a decir: 'Hay que salir', por si pasaba lo de Adamuz".

Sobre los momentos posteriores al accidente, la superviviente ha contado cómo consiguió salir del tren y cómo logró localizar a su compañero, que permanece hospitalizado: "Por la ventanilla veía el Iryo, pero no sabíamos más. Salimos corriendo y nos fuimos al campo. En ese momento dije: 'Gracias a Dios'. El día anterior no sabía si ir o no, pero por responsabilidad de trabajo decidí ir aunque estuviera mal. Es dantesco. Conseguí localizar a mi compañero, que iba a venir conmigo, pero sigue en el hospital".

"Vi cuerpos mutilados"

Al hablar de las escenas que presenció y de las víctimas, Rosa ha recordado cómo intentó ayudar y consolar a las personas afectadas, pese al horror de lo que estaba viviendo: "Me fui a los hierros, porque ya no había vagón, y me puse a ver a la gente y consolarles. La gente estaba con mucho miedo. Es horrible, porque la gente estaba con un miedo horroroso. No quiero contar el horror, pero vi cuerpos mutilados, un chico joven con el brazo por la mitad. Ha sido un horror y está siendo un horror. Creo que esto se debería de haber evitado".

Sobre la necesidad de evitar que se repitan tragedias como esta, la superviviente ha hecho una reflexión sobre la responsabilidad social y los valores que deberían guiar a la sociedad: "Estamos jugando con vidas y tenemos que restituir muchas cosas. Hemos perdido muchos valores. Creo que tenemos que empezar todos a pensar en el bien común y ver qué puedo aportar a la sociedad, si es mi ego, mi poder, mi dinero".

Por último, al valorar la actuación de los servicios de emergencia, Rosa ha destacado la rapidez con la que intervinieron y la solidaridad que, a su juicio, caracteriza a la sociedad.

En cuanto a cuánto tardaron las fuerzas de seguridad y demás, la superviviente señala que fue «impresionante»: "No tardaron nada. Pudieron actuar y actuaron. Somos súper generosos y está en nuestro ADN. Creo que esto no se puede olvidar".

Lo que está claro es que el testimonio de Rosa Domínguez refleja el horror vivido por los pasajeros durante el accidente ferroviario, viviendo situaciones frenéticas y algunos sin llegar a creerse el hecho de estar vivos.