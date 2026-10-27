Horizonte 27 OCT 2026 - 22:14h.

Los sindicatos policiales y de la Guardia Civil se encierran en el Ministerio de Interior en protesta por sus condiciones laborales

Todos los programas de 'Horizonte' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







'Horizonte' conecta en directo con los representantes de varios sindicatos de la Policía y Guardia Civil que se encuentran encerrados en el Ministerio del Interior como protesta después de que la Secretaria del Estado haya frenado las negociaciones en las que pedían ser reconocidos como una profesión de riesgo.

Desde el propio Ministerio de Interior, los 16 miembros de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil nos cuentan las razones por las que han decidido encerrarse. Aarón Rivero, secretario general de JUPOL, ha tomado la palabra en representación de sus compañeros para explicar qué ha ocurrido:

"Estamos representantes del 90% del colectivo. Llevamos en unas negociaciones desde el 29 de abril de este año y hemos visto como, tras sucesivas reuniones, en el día de hoy se ha presentado la Secretaria del Estado, dando un mensaje por parte del Gobierno, en el que nos ha dicho que debido a la premura en la que se han convocado las elecciones, la negociación que estábamos teniendo, que entendíamos que hoy se iba a finalizar, se ha caído".

Los sindicatos policiales encerrados denuncia "presiones"

La principal de las quejas de los policías es que aún no se les haya reconocido como una profesión de riesgo. "Es increíble que, 40 años después, sigamos sin ser reconocidos como profesión de riesgo la Policía Nacional y la Guardia Civil. Recordemos que en España el resto de las policías que ocupan el territorio nacional, policías locales y autonómicos, si que tienen este reconocimiento y lo que conlleva, una jubilación digna".

Sobre cómo y cuándo surgió el plan de encerrarse en Interior, Aarón ha contado que lo decidieron media hora después de la reunión: "Le hemos pedido un receso entre todos y hemos tomado la decisión prácticamente por unanimidad. Hemos decidido que era la manera más visual de que el ministerio de Interior y el Gobierno de España supiera que no vamos a dar un paso atrás hasta conseguir nuestra reivindicación".

Asimismo, el secretario general de JUPOL ha confesado que han recibido presiones: "A la hora de estar en el encierro, nos ha llegado un mensaje por parte de la jefatura del edificio, en el que se nos comunicaba, por un lado el horario de apertura del edificio, y se nos hacía una especie de pseudoamenza, en el que entendíamos que, si no abandonábamos el edifico en esas horas, podíamos tener algún tipo de responsabilidad".

"La Policía Nacional y Guardia Civil no tenemos el derecho a huelga y siempre actúan a través de este tipo de comportamientos, intentando coaccionarnos y meternos miedo para intentar amedrentarnos y mellar nuestra capacidad de resistencia", ha dicho Rivero, quien, además, asegura: "Lo van a tener muy complicado porque la voluntad de los que estamos aquí es bastante férrea. Hasta que no lo consigamos, no vamos a parar".