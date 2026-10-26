Horizonte 26 OCT 2026 - 22:23h.

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Serafín Giraldo, inspector jefe de Policía y secretario general de la UFP, ha analizado las protestas que están teniendo lugar en España, calificándolas de «guerra híbrida» y haciendo alguna distinción en los disturbios que hay en las diferentes comunidades autónomas. «Hay que diferenciar lo que ha pasado en Barcelona con lo que ha pasado en el resto de España», comienza diciendo Serafín Giraldo.

Y es que, según Serafín, lo que ha pasado en la Ciudad Condal es una «consecuencia de la violencia política del resto de España. Hemos visto manifestaciones violentas en Madrid, en A Coruña y en Bilbao, además de en Pamplona, porque existen grupúsculos y núcleos ultras capaces de organizarse de forma rápida ante cualquier iniciativa». «Esto es un paso más y un paso completamente diferente», señala, refiriéndose a los altercados de Barcelona.

En cuanto a quién está detrás de ello, señala que lo tiene que investigar la Brigada de Ciberdelincuencia, con usuarios cebo (infiltrados), asegura el inspector jefe de Policía y secretario general de la UFP.

«Solo se produce en determinadas ciudades; en Andalucía y en Extremadura no se produce esto. Es diferente la violencia política a esto, que es una guerra híbrida», subraya Serafín, que lo compara con Francia y dice que en Madrid ha fracasado porque «no tienen infraestructura».

Volviendo al concepto de guerra híbrida, Serafín deja claro que «no hay matiz ni simbología política ni saqueo, como vimos en A Coruña. Esto es una consecuencia de los problemas que estamos teniendo de violencia en España», repite Serafín, que cree que han aprovechado estas redes. Además, cree que esta guerra híbrida está organizada desde el exterior.