Horizonte 23 OCT 2026 - 22:12h.

La portavoz del SUP reivindica la figura de la policía ante los disturbios y denuncia la falta de respaldo por parte de las autoridades competentes

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La portavoz del SUP, Ana Alarcón, y el inspector jefe de la Policía Nacional, Serafín Giraldo opinan en 'Horizonte' sobre la tensión y los altercados registrados en distintos puntos de España. Ambos han puesto el foco en la labor de los agentes, el respaldo institucional que reciben y la violencia que, según han advertido, puede derivar a episodios de mayor gravedad.

Ana Alarcón ha sido la primera en tomar la palabra, centrándose en el lado humano de los agentes de policía: "Se está justificando o se están poniendo excusas para ejercer violencia contra la policía, que somos los que estamos en medio y pagamos la frustración, la ira y el hartazgo de estas personas".

"Nosotros no tenemos esa responsabilidad, nosotros tenemos que garantizar la seguridad y el orden público", ha dicho Alarcón antes de asegurar que algunas personas "han puesto el foco dónde no deberían": "Parecemos los policías los enemigos y realmente somos servidores públicos, no somos enemigos de nadie. Estamos para garantizar la seguridad y somos los mismos que vamos a auxiliar a la gente. Detrás de ese uniforme y debajo de ese casco, hay una persona que quiere llegar sana y salva a su casa".

Ana Alarcón denuncia la falta respaldo institucional

Por su parte, Serafín Giraldo ha alertado: "Desde un punto de vista del orden público, España está a un paso de Francia". Según el jefe de la Policía nos estaríamos acercando al vandalismo con grupos de delincuencia organizada con el matiz político. "Ya casi lo vivimos en Cataluña", ha señalado.

También Ana Alarcón ha denunciado la falta de respaldo institucional: "Hemos visto imágenes completamente deleznables en las que se está apaleando a un compañero y no hemos visto esa gestión tan rápida por parte del delegado del Gobierno o el Gobierno central y, sin embargo, si nos abren expedientes de manera muy fácil. La policía tiene que trabajar con seguridad, no puede tener miedo a la hora de cargar ni pararse, porque cuando se paran corre peligro también la ciudadanía. Tenemos que actuar con firmeza y siendo respaldados por las autoridades competentes".