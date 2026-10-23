Horizonte 23 OCT 2026 - 22:48h.

El almirante en la reserva Juan Rodríguez Garat apunta a un "ataque híbrido" en el episodio del buque militar marroquí que arrojó migrantes a Ceuta

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El periodista de investigación Javier Chicote amplía en 'Horizonte' los detalles del episodio en el que un buque marroquí habría arrojado a migrantes al agua durante el asalto a Ceuta. Según ha explicado, una embarcación de Salvamento Marítimo española acudió ante una situación de emergencia y se encontró con varios buques militares en la zona.

Chicote ha relatado que, según la información recibida por Salvamento Marítimo, los militares marroquíes habrían dejado a varias personas en el agua al advertir de la proximidad de la embarcación española. Y es que, tal y como ha asegurado el periodista, de este modo, el rescate habría quedado en manos de los servicios españoles.

"Si te rescata la marina real de Marruecos, tienes que volver a marruecos", ha explicado. Sobre este episodio, Chicote ha contado que "ha quedado reflejado en una comunicación de Salvamento Marítimo al Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil, que coordinan las emergencia. También ha confirmado: "Hay una causa judicial que se investiga en la Audiencia Nacional. Intuimos que la juez, podría pedir grabaciones o tomar testimonios de este episodio que es de una gravedad incontestable".

El almirante Rodríguez Garat apunta a un "ataque híbrido"

Tras la columna de Javier Chicote, el programa ha conectado en directo con el almirante en la reserva, Juan Rodríguez Garat, quien ha apuntado a una "guerra híbrida": "Las mafias de la inmigración conocen esta vulnerabilidad perfectamente y utilizan estas técnicas con frecuencia. Lo anormal no es que esto ocurra, lo anormal es que ocurra en un barco de guerra. Desde esta perspectiva, es quizás la mejor prueba de que esto no es una crisis migratoria, si no un ataque híbrido".

"Lo más sorprendente es que me recuerda que en los primeros momentos del asalto a Ceuta, Marruecos y España se pusieron de acuerdo en culpar a las mafias de la inmigración, se les había olvidado decirnos que la mafia de inmigración en este caso ha sido el Gobierno de Marruecos", ha sentenciado el almirante.