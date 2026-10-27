Horizonte 27 OCT 2026 - 11:30h.

El general entra en directo en el programa para revelar todo lo que sabe

¡Todos los programas de 'Horizonte'!: al completo, en Mediaset Infinity

Compartir







Juan Rodríguez Garat, almirante en la reserva y analista militar, entra en directo en 'Horizonte' para contar todo lo que sabe sobre los buques de guerra marroquíes que irrumpieron en aguas de Ceuta y que se saltaron las normas de seguridad marítima.

''Cada vez se van acumulando evidencias. Es imposible taparlo todo cuando hay gente involucrada y cada día se van acumulando evidencias que muestran todos en la misma dirección a que todo esto no es una crisis migratoria, nunca lo ha sido, sino es un ataque híbrido organizado por parte de Rabat y con muchos medios a su disposición'', comienza explicando el almirante.

Por otro lado, se pronuncia sobre lo ocurrido con el sistema electromagnético: ''En la práctica sí es probatorio. Los barcos de guerra, todos los barcos en la mar de suficiente tamaño, tienen un indicador, una baliza que va diciendo a todo el mundo dónde está, a qué rumbo va y es una cuestión de seguridad en la navegación. Los barcos de guerra no tienen obligación de llevarla activada porque lógicamente si salen de vigilancia no van a ir diciéndole a todo el mundo por dónde están. Pero cuando uno pasa por las aguas territoriales de otro país y ejerce lo que se llama el derecho de paso inocente, no puede estar en misión de vigilancia y tiene obligación de activar este sistema, el sistema AIS. Si no lo hacen, evidentemente están incumpliendo la norma que obliga a no desarrollar actividades militares cuando uno está dentro de aguas territoriales de otro país''.

''Marruecos jamás se ha excusado diciendo que llevaba estos sistemas en marcha porque Marruecos lo primero que hace, ya de hace muchos años de esto, es no reconocer nuestras aguas territoriales. Lo que sí que dice Marruecos es que la presencia de los barcos y el mismo día de la invasión es una coincidencia, pero el testimonio de los marinos del salvamento marítimo demuestra que no es así, que estaba perfectamente organizado'', añade el almirante.

Además, explica que no está sorprendido con lo ocurrido: ''Es evidente que Marruecos es el culpable de esta situación. No es la primera vez que ocurre. En el año 2021 llegó un salto masivo a la valla. En el año 2022, el Gobierno cambió de posición respecto al Sáhara pensando que eso le iba a librar de mayores apuros y ha ocurrido que en el 26, en vez de 10.000 han sido 100.000. Y eso es un poco lo que el Gobierno quiere ocultar. Quiere ocultar el fracaso de su política librando de culpas a Marruecos. Pero lo que está claro es que además de además de ocultar lo que ha ocurrido, el Gobierno tiene que tomar medidas más serias en todos los niveles. Para empezar, ya que estamos hablando de barcos, tiene que haber barcos españoles en Ceuta, eso era algo habitual en el pasado, ver la bandera de nuestros barcos atracados en Ceuta y Mérida. Y ahora pues prácticamente no se hace. Y no es solo eso, hay también que exigirle a Marruecos responsabilidades y exigírselas con firmeza, asegurarle a Marruecos que por el camino que va no va a ganar nada, sino que se va a encontrar con la oposición de España, no necesariamente en términos de guerra híbrida, porque esto no necesita una respuesta asimétrica, pero sí en términos diplomáticos, políticos, económicos relacionados con la energía. España tiene muchos instrumentos para ganar esta guerra híbrida y solo es cuestión de que el Gobierno decida utilizarlos''.