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La situación actual en Ceuta es diferente para unos que para otros. El mando único, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que ya no existen campamentos en las playas de Ceuta, algo que, a pesar de que puede ser verdad, choca con la intranquilidad de muchos ceutíes y caballas, como Emilio Muñoz, quien ha señalado en el programa de Cuatro que "Ceuta sigue bastante mal, se está convirtiendo en un CETI gigante".

Risto Mejide también ha dado su opinión al respecto, mostrándose contundente y mandando un claro mensaje al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la situación migratoria en Ceuta.

Y es que, según el presentador, agradecería que el ministro me dijera, en primer lugar, "toda la verdad y no solo la parte que le interesa decir de la verdad": "Aunque ya no estén ahí, pero están en otro sitio. ¿Dónde están?". Además, Risto Mejide cree que si realmente ha beneficiado de alguna forma a la vida de los ceutíes, es algo que tienen que responder los propios habitantes de la ciudad.

"Que me lo cuente el ministro. Que nos cuenten toda la verdad. Que no nos digan que la situación es otra. Las palabras son muy importantes cuando hablamos de una situación como la de Ceuta. El hecho de omitir dónde están los campamentos y cuánta gente hay en los campamentos, el hecho de omitir cuánta gente hay en la calle que sigue estando en la calle y sigue alterando la vida y normalidad de los ceutíes", ha dicho Risto Mejide.

"Que utilice bien las palabras"

Y, sobre todo, "el hecho de decirnos a la cara que la situación es otra": "Cuando me dicen eso y era mala, digo que ya no es mala. Y resulta que sí. Que utilice bien las palabras, que nos diga la verdad y que no tenga miedo de decir 'esto no es tan fácil de solucionar'".