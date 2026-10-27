Horizonte 27 OCT 2026 - 10:50h.

Los disturbios en Bilbao se han saldado con 19 detenidos, siete de ellos menores

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Bilbao ha amanecido con 19 personas detenidas tras los graves disturbios y altercados protagonizados por centenares de encapuchados. Los implicados levantaron barricadas, quemaron contenedores y vehículos y saquearon algunos comercios de la zona.

Carlos Cuesta vivía lo ocurrido en directo y se pronunciaba en 'Horizonte' sobre lo ocurrido y lo hacía de manera contundente: ''Esto es algo que deberían darnos una explicación los distintos delegados del gobierno de donde está ocurriendo. Cuando no dotas de policía, la función de defensa al Estado de Derecho y la función de defensa al orden público desaparece en lo público, resultado, en estos momentos hay en Bilbao y efectivamente nos están mandando distintos vídeos de gente que ha tenido que salir a defender ellos privadamente y están teniendo que salir ellos a defender sus comercios en ausencia de la policía que debería haber ahí''.

''¿Esto es un problema de los ertzaintzas? No, esto es un problema de quien da órdenes a la cúpula de la ertzaintza, es decir, estamos en lo de siempre. Hoy ha emitido un comunicado el sindicato profesional diciendo que ya está bien, que de hecho la dotación que tenían prevista para que estuviera hasta las ocho y pico nueve de la noche, a eso de las seis ha recibido la orden de replegarse y marcharse ¿Pero por qué para esto¿ ¿Quién tiene en su cabeza, la maldita planificación de que hay que hacer arder las calles porque hay que darle la vuelta a las elecciones? Esta es la historia porque lo vemos en Coruña, lo vemos en Avilés, lo vemos en Barcelona, lo vemos aquí en Bilbao, que hay una consigna. Porque los delegados del gobierno son del gobierno y ese gobierno es de Pedro Sánchez'', explica detalladamente.

Además, explica lo que ocurre con los asaltos: ''Son los propios agentes de la policía vasca los que se están quejando y diciendo, por favor, dejadnos hacer nuestro trabajo. Sabemos hacerlo, podemos hacerlo y en vez de eso estamos teniendo que ver imágenes. La gente está protegiendo sus escaparates, sus tiendas, sus ahorros, su vida, sus empleos. El pequeño problema que tú lo conoces perfectamente, Iker, es que esta pobre gente, una de dos o esta noche duerme ahí y si duerme esta noche la siguiente no podrá dormir y en algún momento van a ir estos bestias, estos cafres y le van a reventar el fruto de todo su ahorro''.