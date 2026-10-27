Javi asombra a todos con sus dos lenguas: “Me ha parecido terrorífico, pero me gusta”

cuatro.com 27 OCT 2026 - 23:15h.

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Aura quiere a alguien que se obsesione con ella y Javi llegaba a ‘First Dates’ dispuesto a llamar la atención. Y es que tiene tatuada la cara y es lo de menos, porque también tiene dos lenguas que aterrorizaban y encantaban a Aura a partes iguales…

“La gente dice que me parezco a Dios porque soy luz infinita”, nos cuenta Aura que, sin embargo, nos dice que es el hardcore el que le ha ayudado a gestionar sus emociones y superar situaciones desde los 16 años: “En vez de pedir consejo le rezo a mi DJ”.

Busca un amor “que se obsesione” con ella: “Que no vea nada más que a mí. Yo soy un amor, pero sí que es verdad que soy un poco maniaca, yo m aburro, si no hay un poco de fuego o de chispa, de maldad ¿Qué queda?”

Es una “guerrera” y a su encuentro acudía Javi, que llama la atención por sus tatuajes: “Mi madre dice que soy demasiado buen para lo que transito con mi apariencia”. Sin embargo, los tatuajes dejaban de llamar la atención cuando contaba y mostraba algo en su boca: “Tengo dos lenguas”.

“¡Jura!”, decía Aura, él las mostraba y Carlos Sobera se tapaba la cara: “Estoy pensando en dejar este trabajo, me está impactando demasiado últimamente”. Sin embargo, la chica estaba encantada: “Me ha parecido terrorífico, pero me gusta”

A lo largo de la noche s sondeaban mutuamente y acababan hablando de sexo, de posturas favoritas y de cómo sería su primera noche juntos: “Me gusta mucho bajar”; “Tiene que ser una experiencia trascendental”, decía ella. Eso sí, Javi le contaba que le gusta el gimnasio y Aura prefiere que, aunque se cuiden, pasen un poco de hambre: “Si pasa un poquito de hambre, quizá necesite un poco de esto”.

Del beso de película a la decisión final de Javi y Aura

Ya a solas, Aura pinchaba su música favorita para Javi, que ni se movía, lo que para ella era un “menos mil”. Sin embargo, le mostraba con un beso de película qué sabía hacer con su lengua y ella, tras sentir que le envolvía, no dudaba en que quería repetir y tener una segunda cita con él.

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